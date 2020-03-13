促进消费扩容提质 加快形成强大国内市场

人民网北京3月13日电 （栗翘楚）国家发展改革委近日发布消息，国家发展改革委、中宣部、财政部、商务部、人民银行等二十三个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》（以下简称《实施意见》），《实施意见》聚焦改善消费环境、完善促进消费体制机制，助力形成强大国内市场。

《实施意见》围绕大力优化国内市场供给、重点推进文旅休闲消费提质升级、着力建设城乡融合消费网络、加快构建“智能+”消费生态体系、持续提升居民消费能力、全面营造放心消费环境六方面，提出19条政策举措。

一是大力优化国内市场供给，全面提升国产商品和服务竞争力，加强自主品牌建设，改善进口商品供给，进一步完善免税业政策。如在消费品领域积极推行高端品质认证，全面实施内外销产品“同线同标同质”工程；落实好降低日用消费品进口关税的措施，调整优化部分消费税品目征收环节，将高档手表、贵重首饰和珠宝玉石的消费税由进口环节后移至零售环节征收；完善市内免税店政策，建设一批中国特色市内免税店等。

二是重点推进文旅休闲消费提质升级，丰富特色文化旅游产品，改善入境旅游与购物环境，创新文化旅游宣传推广模式。如培育新型文化和旅游业态，鼓励博物馆游、科技旅游、民俗游等文化体验游，开发一批适应境内外游客需求的旅游线路、旅游目的地、旅游演艺及具有地域和民族特色的创意旅游商品；鼓励各地区、各行业运用手机应用程序（APP）等方式，整合旅游产品信息，畅通消费投诉渠道，改善旅游和购物体验等。

三是着力建设城乡融合消费网络，结合区域发展布局打造消费中心，优化城乡商业网点布局，加强消费物流基础设施建设。如持续推动都市圈建设，不断提升都市圈内公共服务共建共享和基础设施互联互通水平，加快推进成熟商圈上档升级，形成若干区域消费中心；鼓励引导有实力、有意愿的大型商业零售企业在中小城市开展连锁网点建设，促进适应当地市场需求的品牌商品销售；推动电商物流节点与铁路、公路、水运、航空运输网络统筹布局、融合发展，建设一批综合物流中心等。

四是加快构建“智能+”消费生态体系，加快新一代信息基础设施建设，鼓励线上线下融合等新消费模式发展，鼓励使用绿色智能产品，大力发展“互联网+社会服务”消费模式。如加快5G网络等信息基础设施建设和商用步伐；完善“互联网+”消费生态体系，鼓励建设“智慧商店”、“智慧街区”、“智慧商圈”，促进线上线下互动、商旅文体协同；以绿色产品供给、绿色公交设施建设、节能环保建筑以及相关技术创新等为重点推进绿色消费，创建绿色商场等。

五是持续提升居民消费能力，促进重点群体增收激发消费潜力，稳定和增加居民财产性收入。如推进乡村经济多元化，支持农民工、高校毕业生、退役军人等人员返乡入乡创业，挖掘新型农业经营主体增收潜力；丰富和规范居民投资理财产品，适度扩大国债、地方政府债券面向个人投资者的发行额度等。

六是全面营造放心消费环境，强化市场秩序监管，积极推进消费领域信用体系建设，畅通消费者维权渠道。如严厉打击各类侵犯知识产权和制售伪劣商品等违法犯罪活动，彻查生产源头和销售网络，开展全链条打击，有效净化消费环境；完善个人信息保护制度和消费后评价制度，大力优化线上消费环境，加大力度打击网络刷单炒信等黑色产业链；严格落实网络购买商品七日无理由退货制度，鼓励线下实体店自主承诺无理由退货等。

《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》全文

(责编：栗翘楚、孙阳)