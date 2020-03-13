工信部：四方面帮助中小企业纾难解困 有序推进复工复产

工业和信息化部副部长辛国斌 （中国网 董宁摄）

人民网北京3月13日电 （记者车柯蒙）今日，国新办就支持产业链协同有序复工复产有关情况举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌在发布会上表示，中小企业自身抗风险能力比较弱，受疫情冲击影响也比较大，复工复产的难度也比较大。近期，各地各部门分别出台了一系列财税、金融、社保等方面的政策措施，帮助中小企业纾难解困，有序推进复工复产。

第一，减轻税费，降低企业的税收负担。比如，阶段性降低小规模纳税人的增值税税率，阶段性免征中小企业养老、失业、工伤保险单位缴费，阶段性减征职工基本医疗保险单位缴费，鼓励各地通过减免城镇土地使用税等方式来支持出租方减免物业租金等，降低企业的经营成本。在这方面，各地都按照党中央、国务院的决策部署采取了一系列措施，比如青岛市建立了青岛“好房东”发布平台，每日发布产业园区、创业创新基地、众创空间等各类载体名单和减免租金的额度。截止到昨天，累计有187个“好房东”为8292户企业及经营户减免房租和物业费1.6亿元。

第二，加大金融支持，纾解企业资金困境。刚才杨总监也做了详细介绍，鼓励金融机构对中小企业贷款给予临时性延期还本付息安排，对符合条件流动性暂时遇到困难的中小企业需支付的贷款本金和利息最长可延至6月30日。增加再贷款、再贴现额度，并下调再贷款利率，支持中小金融机构向小微企业投放优惠利率的贷款等。在这些政策的落实方面也有一些做得比较好的地方，比如宁波市，宁波银行对符合条件的中小企业可提供最长30天的免息贷款或低息贷款来快速解决企业临时性资金需求。

第三，优化服务，进一步增强中小微企业发展信心。2月9日，工信部印发了《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》，指导地方各级中小企业主管部门结合实际，分类施策，分区分级精准推进中小企业有序复工复产。比如像广东省搭建了线上中小企业诉求响应平台，截至3月10日，累计响应中小企业诉求1998件，响应办结率超过98%。同时，工信部在中国政府网推出了应对新冠肺炎疫情支持中小企业政策库，把中央各有关部门、各地方出台的各项政策详细列表归纳，通过中国政府网供各中小微企业去查询。同时我们还组织开发了中小企业规模类型自测小程序，便利中小企业优惠政策的落实和享受。启动了企业微客线上培训工作，加强对中小企业的指导培训，截至3月12日，已上线318门课程，总访问量超过了600万人次。

第四，协同配套，畅通产业链。产业供应链中断是疫情期间中小企业复工复产面临的最大困难，针对不同产业链的“断点”“堵点”，工信部组织行业协会和专家梳理摸排了多条产业链上50余家龙头骨干企业和7000余家核心配套中小企业，协调推进产业链上的大中小企业协同复工复产。除了工信部在组织推动这项工作之外，各地工信主管部门也纷纷效仿工信部的做法。比如江西，分产业、分区域、分专题组织开展产业链专项对接活动，开展了20余场，及时协调解决省外需求产业链复工复产企业64户，省外供应商65户和省内供应商26户企业的复工复产。比如福建省三明市，搭建钢铁与装备制造、新材料、现代农业等产业链协作配套平台，线上匹配生产设备、工厂、仓储物流或原材料的供需信息；石狮市还举办品牌服装网上的直播专卖节，开幕当天采购金额就达到了5370多万元。

下一步，为更好地帮助中小企业复工复产，工信部还要着手从四方面进一步推动工作：

一是要充分发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室的协调作用，进一步加大政策的宣传和落实力度，推动各项惠企政策落地生效，为中小企业“续命延寿”。

二是要充分发挥产业链龙头企业牵引作用，带动产业链上下游配套中小企业协同复工复产，促进大中小企业融通发展。

三是要充分发挥“专精特新”中小企业等优质中小企业的示范带动作用，推动各类中小企业在做好防控的前提下有序复工复产。

四是要充分发挥小微企业创业创新示范基地和中小企业公共服务平台的作用，利用新一代信息技术为中小企业复工复产提供优质的、高效的线上和线下服务。

(责编：车柯蒙、孙阳)