发改委等23个部门联合发文：促进消费扩容提质

人民网北京3月13日电 （记者罗知之）为顺应居民消费升级趋势，加快完善促进消费体制机制，进一步改善消费环境，发挥消费基础性作用，助力形成强大国内市场，国家发展改革委等23个部门日前联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

《实施意见》坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕改善消费环境，破除制约消费的体制机制障碍，提升消费领域治理水平，更好满足人民群众消费需求，综合提出促进消费扩容提质、加快形成强大国内市场的政策举措。

《实施意见》提出，从市场供给、消费升级、消费网络、消费生态、消费能力、消费环境等六个方面促进消费扩容提质。一是大力优化国内市场供给，全面提升国产商品和服务竞争力，加强自主品牌建设，改善进口商品供给，进一步完善免税业政策；二是重点推进文旅休闲消费提质升级，丰富特色文化旅游产品，改善入境旅游与购物环境，创新文化旅游宣传推广模式；三是着力建设城乡融合消费网络，结合地区发展布局打造若干区域消费中心，优化城乡商业网点布局，加强消费物流基础设施建设；四是加快构建“智能+”消费生态体系，加快新一代信息基础设施建设，鼓励线上线下融合等新消费模式发展，鼓励使用绿色智能产品，大力发展“互联网+社会服务”消费模式；五是持续提升居民消费能力，促进重点群体增收激发消费潜力，稳定和增加居民财产性收入；六是全面营造放心消费环境，强化市场秩序监管，积极推进消费领域信用体系建设，畅通消费者维权渠道。

下一步，国家发展改革委将会同相关部门，加强协作、形成合力，在做好疫情防控的同时，积极推进落实《实施意见》，督促抓好相关工作，确保促进消费工作顺利开展。

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