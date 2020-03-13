人民网北京3月13日电 （栗翘楚）近日，商务部印发《关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和商务扶贫工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地商务主管部门、部属各单位认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，切实把统筹疫情防控和商务扶贫各项工作抓实抓细抓落地，为坚决打赢疫情防控战和脱贫攻坚战贡献力量。
《通知》指出，受疫情影响，部分贫困地区出现农产品滞销问题，家政从业人员就业受到影响，对外劳务派出困难。就此，商务部高度重视，有关单位、地方商务主管部门和行业企业密切跟踪，出台切实措施，克服疫情影响商务扶贫的突出问题。
一、密切跟踪分析疫情对商务扶贫工作的影响，进一步贯彻落实精准扶贫精准脱贫基本方略，充分发挥商务扶贫优势和特色，指导推动贫困地区创新工作方法，因地制宜采取更有针对性的措施。
二、进一步强化电商扶贫、产销对接等举措落实，开展品牌推介洽谈活动、电商实操培训，加大力度动员和组织电商企业、大型农产品批发市场、公益性农产品示范市场、物流企业等与贫困地区积极对接，切实解决扶贫农畜牧产品滞销问题，多渠道解决农产品卖难问题。
三、加强对家政企业、外派劳务企业指导，强化与就业、交通等主管部门协作，了解贫困地区劳动力的基本情况，做好与贫困县劳务人员的对接，采取科学有效措施组织贫困地区劳务人员有序返岗，对暂不能返岗的，视情安排线上培训等。
四、继续运用广交会等展会平台支持贫困县企业拓展国际市场。推进国际合作扶贫项目。加强贫困县商务人才培训。
五、协调推动各项边贸政策落地，促进边境贸易创新发展。继续做好东部地区国家级经开区对口帮扶边合区、跨合区的对口帮扶工作。
六、落实好国务院扶贫办、商务部等部门《关于开展消费扶贫行动的通知》（国开办发〔2020〕4号）要求，深入开展消费扶贫。
七、加强对定点扶贫地区工作指导，加快推进定点扶贫项目，协助解决面临的困难和问题，督促履行脱贫攻坚主体责任，做好因疫致贫返贫人口的帮扶，巩固脱贫成果。
八、指导商务领域扶贫企业用足用好财税、金融、就业等方面的支持政策，有序复工复产，积极拓展国内外市场。
九、细化完善工作措施，特别要结合疫情应对，及时调整改进相关工作安排，努力将疫情对商务扶贫工作的不利影响降到最低。
十、加强调研指导，采取灵活多样的方式，密切与基层商务主管部门沟通联系，听取意见建议，及时发现商务扶贫工作落实中存在的困难和问题，积极推动解决。
十一、强化作风建设，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续深化商务扶贫专项巡视整改，坚决反对形式主义、官僚主义，切实减轻基层负担，提高工作实效。
十二、做好商务扶贫总结宣传，及时发掘提炼商务扶贫的实践经验、创新举措、典型做法，积极宣传商务扶贫先进事迹，关心关爱扶贫干部，营造更加积极向上的工作氛围。
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