人民网>>财经

商务部印发《关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和商务扶贫工作的通知》

2020年03月13日11:27  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月13日电 （栗翘楚）近日，商务部印发《关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和商务扶贫工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地商务主管部门、部属各单位认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，切实把统筹疫情防控和商务扶贫各项工作抓实抓细抓落地，为坚决打赢疫情防控战和脱贫攻坚战贡献力量。

《通知》指出，受疫情影响，部分贫困地区出现农产品滞销问题，家政从业人员就业受到影响，对外劳务派出困难。就此，商务部高度重视，有关单位、地方商务主管部门和行业企业密切跟踪，出台切实措施，克服疫情影响商务扶贫的突出问题。

一、密切跟踪分析疫情对商务扶贫工作的影响，进一步贯彻落实精准扶贫精准脱贫基本方略，充分发挥商务扶贫优势和特色，指导推动贫困地区创新工作方法，因地制宜采取更有针对性的措施。

二、进一步强化电商扶贫、产销对接等举措落实，开展品牌推介洽谈活动、电商实操培训，加大力度动员和组织电商企业、大型农产品批发市场、公益性农产品示范市场、物流企业等与贫困地区积极对接，切实解决扶贫农畜牧产品滞销问题，多渠道解决农产品卖难问题。

三、加强对家政企业、外派劳务企业指导，强化与就业、交通等主管部门协作，了解贫困地区劳动力的基本情况，做好与贫困县劳务人员的对接，采取科学有效措施组织贫困地区劳务人员有序返岗，对暂不能返岗的，视情安排线上培训等。

四、继续运用广交会等展会平台支持贫困县企业拓展国际市场。推进国际合作扶贫项目。加强贫困县商务人才培训。

五、协调推动各项边贸政策落地，促进边境贸易创新发展。继续做好东部地区国家级经开区对口帮扶边合区、跨合区的对口帮扶工作。

六、落实好国务院扶贫办、商务部等部门《关于开展消费扶贫行动的通知》（国开办发〔2020〕4号）要求，深入开展消费扶贫。

七、加强对定点扶贫地区工作指导，加快推进定点扶贫项目，协助解决面临的困难和问题，督促履行脱贫攻坚主体责任，做好因疫致贫返贫人口的帮扶，巩固脱贫成果。

八、指导商务领域扶贫企业用足用好财税、金融、就业等方面的支持政策，有序复工复产，积极拓展国内外市场。

九、细化完善工作措施，特别要结合疫情应对，及时调整改进相关工作安排，努力将疫情对商务扶贫工作的不利影响降到最低。

十、加强调研指导，采取灵活多样的方式，密切与基层商务主管部门沟通联系，听取意见建议，及时发现商务扶贫工作落实中存在的困难和问题，积极推动解决。

十一、强化作风建设，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续深化商务扶贫专项巡视整改，坚决反对形式主义、官僚主义，切实减轻基层负担，提高工作实效。

十二、做好商务扶贫总结宣传，及时发掘提炼商务扶贫的实践经验、创新举措、典型做法，积极宣传商务扶贫先进事迹，关心关爱扶贫干部，营造更加积极向上的工作氛围。

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved