聚集内容新科技  助力中国新经济

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人民网在2019年7月首次提出内容科技的概念，目前也成为各大互联网公司在内容领域的发力方向。人民网的内容科技结合业务分成了基础层、平台层和应用层三个层面。“传播内容认知国家重点实验室”作为基础层核心，以国家重大需求为导向，利用人工智能技术，围绕内容领域在传播方向上的基础理论、底层技术和应用模式进行应用基础研究，以技术方式推动内容的广泛、精准、个性化传播和传播结果的反馈。利用基础层为平台层的AI风控引擎、聚合分发平台和视频平台等进行技术赋能。通过平台层去支撑应用层的内容原创、内容运营、内容风控、内容聚发业务以及一系列垂直类应用。

3月10日下午，负责人民网内容聚合分发业务的人民网科技（北京）有限公司在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

战“疫”：内容科技助力传播正能量

这场突如其来的“疫情长假”，让内容产品和用户有了更充分接触的机会。新榜合伙人、总裁陈维宇介绍，疫情期间新榜通过旗下“内容云”业务、数据报告等，提供了大量的战“役”优质正能量内容，直达数千万用户。

飞博共创MCN合伙人林冬冬称在此特殊阶段，互联网MCN更需要精细化运营，抓住短视频风口下的影视明星转型和直播电商等内容，借助技术平台为品牌建设、积聚用户、产品创新和拓展市场做到有利助推。

北京密云融媒体中心总编辑杨理光表示，这次疫情给出一个特殊的应用场景，对于新闻媒体来讲，这次疫情是极端压力测试，给技术辅助新闻内容生产传播描绘了未来的模样。

中国互联网协会副秘书长宋茂恩认为，科技为内容的传播带来高效率，同时也给内容合法合规、符合公序良俗带来了挑战，这需要平台各方发挥新一代信息技术优势，切实做好内容管控。

探索：内容科技应用创新效果显著

由于疫情防控的需要，使“宅经济”迎来空前发展，用户对医疗健康、日常生活、学习娱乐和资讯服务等需求及其旺盛，正在重新定义传统的知识价值文化、医疗健康文化和生活商业文化。

搜狗公司副总裁、搜狗搜索首席科学家许静芳介绍说，疫情期间搜狗搜索上线“全国实时疫情动态”功能页，包括“在线问诊聚合服务平台”“AI自测机器人”“AI问答”等新产品，在助力各地政府、基层医疗机构更好的利用科技手段缓解公众焦虑、有效科普等方面起到了显著作用。

箩筐技术公司总裁张东普表示，疫情期间，群众对互联网地图的需求进一步提升，并远超出地图本身。箩筐技术公司基于独有的非切片全矢量地图技术制作了疫情地图，网友可基于所在位置，了解周边疫情，规划安全复工路线，便民效果显著。

欢网科技CEO吴盛刚表示，旗下开发的大屏疫情“寻址速报”功能发挥了巨大功效，可实时查看所在区域的最新疫情信息，有效告知用户“病毒离你有多远”。同时与小屏产品联动，多平台查询，满足用户多样化使用习惯。

涂鸦智能联合创始人兼总裁陈燎罕介绍，智能家居和智慧小区在疫情期间进一步凸显了其作用和价值。智慧社区可以帮助社区物业有效管控人流、温测和车流，迅速建立人员信息档案，并进行日常追踪，争取了疫情排查和防控的主动权。

联创永宣合伙人王宇航称疫情大大刺激了消费者对医疗健康、在线娱乐、在线教育和远程办公等行业的需求，现在很多创业项目都开始积极拥抱线上，拥抱直播，开始给投资机构讲新的故事，这就是新的机遇。

未来：内容科技面临新机遇新挑战

智度科技股份有限公司董事、智度集团有限公司合伙人孙静表示内容科技最终是价值观的较量。内容科技企业的产品既要做出好的产品和服务，更要做出具备正向价值观的内容，好的内容需要时间的积累，需要价值观的承载，需要展现形式的生动，需要与受众产生共鸣。

小米集团技术委员会副主席李伟星也表示，小米既是硬件生产商，也要为用户提供内容服务。所以在软硬件的产品上，从最初的设计研发到后续的运营，再到未来的产品迭代，全生命周期都在为内容生态的长期战略做优化。

比亚迪产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生也介绍了汽车的创新应用，包括汽车屏在内的很多智能控制设计，未来跨界合作、联合发力是趋势，力求打通多渠道聚合分发的能力，将有价值的服务能力传播到世界的每一个角落。

北京延庆区委宣传部融媒体中心副主任赵晨表示，北京延庆APP未来要积极推进融媒体中心、政务服务中心、新时代文明实践中心和城管指挥中心的“四个中心”融合贯通，通过打通平台来完善各项服务。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁在与参会嘉宾讨论交流时，对人民网内容科技的基础层、平台层、应用层三个层面做了深入阐释，并着重介绍了人民网在内容科技领域的“3+X”战略：一是大力推动传播内容认知国家重点实验室的建设；二是全力推进内容风控业务，打造面向全行业的内容“风控大脑”；三是将内容聚合分发平台进一步升级和强化，通过内容科技赋能模式创新。接下来人民网、人民科技将继续探索，运用好5G、大数据、人工智能、区块链等技术，规划好内容聚合分发业务，以面向流量平台、各类终端和以智能手机为主的各类智能硬件，提供个性、多元、精准的内容分发服务，积极探索新技术应用模式，同时希望获得更多的内容科技领域相关企业协同创新，开拓更广阔的业务场景。

人民网总编辑罗华表示，通过对这次疫情期间报道的传播效果进行分析，我们可以看出，受众对信息的接收渠道更加多元、获取更加及时、形式更加丰富。在海量信息中，受众表现出对权威渠道发声的需要和依赖，这对于人民网来讲既是机遇，也是对内容传播效率和质量的一次大考，更是对内容产业各环节、各链条的一次大考，会进一步催生内容产业的结构升级。

最后，与会嘉宾一致认为，疫情是一次挑战，更是一次机遇。疫情终会过去，崭新的发展机遇已经向我们走来。新时代的媒体有责任和义务在疫情期间和未来的发展道路上互相借鉴协同作战，进一步加强模式创新，提升技术开发能力、内容生产能力和运营管理能力，积极探索内容科技人、机、物的全场景、全效能链接。以优质的内容聚合分发方式构建互联网健康、安全新业态！

(责编：董思睿、夏晓伦)