疫情之下，中国如何稳住外贸基本盘？

人民网北京3月12日电 （栗翘楚）“为对冲疫情对外贸的影响，商务部会同各地方、各部门密集出台稳外贸政策，支持外贸企业复工复产，全力保市场、保份额、保订单。”随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，全球经贸下行压力加大，中国如何稳住外贸基本盘？今天商务部的这场网上例行新闻发布会给出了答案。

商务部外贸司司长李兴乾在发布会上表示，基于对供给和需求形势变化的研判，当前中国政府贸易政策的核心是稳住外贸基本盘。我们将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，狠抓政策落实，全力支持外贸制造厂商复工达产，尽快恢复正常市场秩序。

随着密集出台的各项稳外贸政策效果逐步显现，各地外贸企业复工复产呈现加快恢复态势。

我国外贸发展具有积极向好因素支撑

据此前海关总署发布的数据，受春节因素特别是疫情影响，1-2月，我国进出口总额4.12万亿元，下降9.6%。

“尽管整体运行承压，但我国外贸潜力大、竞争力强，企业的创新意识和开拓市场能力都很强，呈现出一些亮点。”李兴乾说。

一是企业新兴市场开拓能力不断提升，对新兴市场出口占比提升3.7个百分点至51.8%。二是集成电路、汽车等部分高质量高技术高附加值产品出口逆势增长，分别增长10.5%和0.3%。三是大宗商品等进口保持增长，原油、铁矿砂、煤等大宗商品进口分别增长16.7%、19.3%和27.8%，合计拉动进口增长3.2个百分点。肉类进口量增加69.6%，其中猪肉增加1.6倍。四是新业态新模式活力充沛，跨境电商充分利用线上下单、“不见面”交易等优势，化危为机，积极拓展业务，展现较强适应性和自主发展能力。

我国外贸发展具有积极向好因素支撑。李兴乾表示，疫情发生以来，商务部会同各地方、各部门出台一系列支持政策措施，从复工复产、财税、金融、信保、参展、法律援助、防疫物资保障等全方位为外贸企业排忧解难。随着密集出台的各项稳外贸政策效果逐步显现，各地外贸企业复工复产呈现加快恢复态势。

自贸试验区成多措并举助企业渡过难关

“面对疫情，自贸试验区作为我国全面深化改革和扩大开放‘试验田’和‘排头兵’，利用制度创新先行先试的优势，在统筹推进疫情防控和对外开放新高地建设方面，发挥了引领和示范作用。”

商务部自贸区港司副司长袁园表示，自贸试验区务实举措回应了企业诉求，解了企业“燃眉之急”，有序推动复工复产，取得积极成效。根据各地区有关调查，截至3月12日中午，除湖北外，17个自贸试验区规模以上企业复工率约90%，55个片区中，20多个片区规模以上企业复工率达到或接近100%。

一是积极主动作为，解决“防护难”，自贸试验区通过协助解决企业原材料、人员紧缺，并开辟“审批绿色通道”，为企业解决后顾之忧。二是运用信息化手段，解决“办事难”，全国多个自贸试验区政务服务中心采取“网上办、掌上办、电话办”等“非接触”形式办理涉企业务。三是采用“云、网”模式，解决“招商难”，自贸试验区通过云端智慧等招商平台进行“云签约”，为企业“牵”来订单。四是沟通供需双方，解决“用工难”，上海自贸试验区临港新片区联合有关方面搭建跨行业“共享员工”服务平台，缓解部分企业招工困难。六是提供法律服务，解决“履约难”，一些自贸试验区成立企业防疫复工法律服务团，针对企业可能遇到的劳动用工等问题，提供法律援助服务。

用好政策工具推动外贸企业下游复工复产

当前，新冠肺炎疫情在境外一些国家和地区发展较快。短期看，对全球经济和产业链的影响不可避免，全球经贸增长面临一定压力，中国外贸企业的复工复产和新订单的获取也将受到一定影响，全球产业链供应链受到一定干扰。

为此，商务部在支持外贸企业复工复产方面采取积极举措。一是紧盯产业链集中的重点地区和外贸领域龙头企业、关键环节，建立重点外贸企业复工清单，精准帮扶，协调复工审核部门加快推动产业链上下游复工复产，保障外贸产业链供应链畅通运转。二是落实出口退税、出口信用保险等政策，降低企业出口成本。三是简化外经贸管理程序，引导企业无纸化申领进出口许可证件。四是指导跨境电商综试区提供海外仓信息服务，帮助企业扩大出口。

“中国外贸产业链结构完备、竞争力较强，与全球供应链的合作紧密稳固。”李兴乾表示，商务部将继续密切关注疫情发展和企业复工复产情况，加强分析研判，落实合规帮扶政策，支持企业抓紧复产达产。同时加强全球范围抗疫合作，努力将疫情对中国外贸和世界贸易发展的影响降到最低。

下一步，商务部将深入贯彻落实党中央决策部署，努力做好稳外贸工作。要同各部门横向协作，与地方、企业纵向联动，确保各项政策早落地快见效。要进一步开拓多元化市场、优化国际市场布局，支持外贸新业态快速发展。要积极扩大进口，提高贸易便利化水平，切实为外贸企业减负助力，加强与经贸伙伴沟通协调，为外贸发展营造良好的国内外环境，全力稳住外贸基本盘，为全面建成小康社会做出积极贡献。

(责编：栗翘楚、孙阳)