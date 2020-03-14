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麻辣财经：定向降准，带着5500亿资金来了！

人民日报中央厨房-麻辣财经工作室 葛孟超 王观

2020年03月14日09:47  来源：全国党媒
 
原标题：麻辣财经：定向降准，带着5500亿资金来了！

昨晚，朋友圈被降准的消息刷屏。央行再次出手，为市场带来一场“春雨”。

3月13日，中国人民银行宣布，决定于16日实施普惠金融定向降准，对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外，对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点，支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。

就在3月11日，国务院常务会议决定，抓紧出台普惠金融定向降准措施，并额外加大对股份制银行的降准力度。市场翘首以盼，果然定向降准就来了。

很多人关心，这场“春雨”的范围和力度有多大？疫情期间，金融对实体经济支持的效果如何？麻辣财经记者采访了央行有关负责人和业内专家。

定向降准0.5至1个百分点，释放5500亿元长期资金，直接支持实体经济

此次定向降准，释放长期资金5500亿元。其中，对达到普惠金融定向降准考核标准的银行释放长期资金4000亿元，对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点释放长期资金1500亿元。

那么，什么是普惠金融定向降准？

普惠金融定向降准，是央行为支持金融机构发展普惠金融业务，而对符合考核标准的商业银行实行的准备金优惠政策。

普惠金融业务，跟普通百姓和小微企业密切相关，包括农户生产经营贷款、建档立卡贫困人口消费贷款、助学贷款、创业担保贷款、个体工商户经营性贷款、小微企业主经营性贷款、单户授信小于1000万元的小型企业和微型企业贷款。

央行的考核对象，包括大型银行、股份制银行、城商行、较大的农商行和外资银行，只要这些银行考核达标，就可以享受准备金优惠政策。一句话，就是鼓励银行多为实体经济的“小客户”提供服务，解决他们的贷款难贷款贵问题。

去年5月，我国已确立“三档两优”的存款准备金率新框架。“三档”指的是按照金融机构系统重要性程度、机构性质和服务定位等，将存款准备金率设为三个基准档。“两优”是指在三个基准档的基础上实行的两项优惠政策，包括普惠金融定向降准和贷款比例考核，享受“两优”后，金融机构实际的存款准备金率水平要比基准档低一些。

目前，按照“三档”来分，大型商业银行存款准备金率的基准水平为12.5%、中小型商业银行为10.5%、县域农村金融机构为7%。

央行有关负责人表示，近期央行完成了2019普惠金融定向降准年度考核，一些达标银行由原来没有准备金率优惠，变为得到0.5个百分点准备金率优惠；另一些银行由原来得到0.5个百分点优惠，变为得到1.5个百分点优惠。总的看，优惠政策对这些达标银行定向降准0.5至1个百分点。

方正证券首席经济学家颜色表示，按照往年惯例，普惠金融定向降准一般在1月进行，由于今年春节时间较早，原定2月进行定向降准，又因突发疫情而推迟。“3月推出普惠金融定向降准，是期待已久的计划内政策。”

央行有关负责人表示，此次定向降准释放长期资金，将有效增加银行支持实体经济的稳定资金来源，每年还可直接降低相关银行付息成本约85亿元，通过银行传导有利于促进降低小微、民营企业贷款实际利率，直接支持实体经济。此次定向降准兼顾主动推动和事后激励，用市场化改革办法疏通货币政策传导，有利于激发市场主体活力，进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，支持实体经济发展。

“目前，全国复工复产各环节尚未完全协同，产业链、供应链还存在阻滞环节，实体经济需求偏弱，尤其是一些小微企业仍然面临生存、生产困难，需要更大力度、更加精准的金融纾困。在这种情况下，实施普惠金融定向降准是必要的。”民生银行首席研究员温彬认为，普惠金融定向降准具有较大操作空间，是稳健的货币政策更加注重灵活适度的具体体现。

提供低成本资金来源，额外降准激励股份制银行投放普惠贷款

此次降准，为什么要对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准？

央行有关负责人表示，以股份制商业银行为代表的中型银行，是我国银行体系的重要组成部分。此次对得到0.5个百分点准备金率优惠的股份制商业银行，再额外定向降准1个百分点，就是要发挥定向降准的正向激励作用，支持股份制银行发放普惠金融领域贷款，加大对小微、民营企业等普惠金融领域的信贷支持力度。央行要求，银行要将降准资金用于发放普惠金融领域贷款，并且贷款利率明显下降，真正让实体经济享受到政策红利。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，对股份制商业银行再额外定向降准，主要是由于在我国银行体系中，与国有大行、城商行和农商行相比，股份制银行的存贷比处于较高水平。这意味着在加大信贷投放的过程中，股份制银行面临更大的可贷资金来源约束，额外降准将直接提升股份制银行的信贷投放能力。额外降准相当于为股份制银行提供成本很低的资金来源。这在一定程度上将激励这些银行下调对企业的贷款利率，符合当前降低实体经济融资成本的政策目标。

“大型银行在普惠金融服务中发挥了头雁作用，但同时也要看到，股份制银行差异化服务特色比较鲜明，不少银行长期深耕细作民营、小微企业，额外降准有利于加大对民营、小微企业和个体工商户的支持。”温彬说。

M2增速回升社融结构优化，下一步应继续坚持稳健基调

新冠肺炎疫情发生以来，货币政策一系列应对措施灵活适度，全力支持疫情防控和经济社会发展。

央行发布的数据显示，2月末，我国广义货币（M2）增速较上月末明显上升，社会融资规模存量增速与上月末持平。专家表示，2月市场保持流动性合理充裕，信贷增速合理，社会融资规模结构优化，对疫情防控和复工复产提供了有力支持。

货币供应量方面，2月末，M2同比增长8.8%，增速比上月末高0.4个百分点，创下近两年来新高；狭义货币（M1）同比增长4.8%，增速比上月末高4.8个百分点。

对于货币供应量增长较为明显，专家分析，M1环比增速回升，主要受企业活期存款增速明显提升拉动，原因是伴随疫情的发展，金融体系加大了对实体经济的支持力度，企业生产经营动力有所增强，准备的活期存款也相应增加。

“M2同比增长较快的原因，一是为抗击疫情，各级财政明显增加支出，2月财政存款同比减少；二是2019年春节在2月，M2基数处于低位，M2增速受到低基数的影响。”民生证券宏观首席分析师解运亮说。

社会融资规模方面，2月末社会融资规模存量为257.18万亿元，同比增长10.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为155.78万亿元，同比增长12.1%；企业债券余额同比增长14.5%；非金融企业境内股票余额同比增长5.9%；政府债券余额同比增长15.1%。

专家认为，社会融资规模增速较高表明金融体系对实体经济的支持力度加强。企业债券和股票融资增速上升，体现了疫情期间金融系统通过债券和股票为企业提供资金支持，尤其是较低利率疫情防控债的发放，降低了企业融资成本。政府债券保持快速增长有利于全国各地项目及早开工建设，稳定经济增长。

“当前正处于疫情防控和经济恢复发展的关键时期，仍然需要加大逆周期调控力度。下阶段，降准降息仍有空间，货币政策的重点是在保持流动性充裕合理的同时，进一步加大对制造业、新基建、民营企业、小微企业等领域的支持力度，并切实降低实体经济融资成本。”温彬说。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼认为，下一步，我国货币政策应保持定力，继续坚持稳健基调，坚决不搞“大水漫灌”，引导金融资源从低效领域退出，保持宏观杠杆率基本稳定，防止通胀预期进一步发散。在当下，应坚持“以我为主”，综合运用各种货币政策工具，采取不同价格、数量、期限的组合，加大逆周期调节力度，使货币政策更加灵活适度——“灵活”，根据经济增长、物价趋势等内外部因素变化，来进行更为灵活的调节；“适度”，则意味着虽然调节会更多、频率更大，但幅度不应过大。（来源：人民日报中央厨房）

(责编：冯粒、曹昆)
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