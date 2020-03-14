工业和信息化部：湖北外规模以上工业企业开工率超95%

在昨天（13日）上午举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，相关负责人表示，当前，全国复工复产呈现出积极向好的态势，开工率进一步提升。

工业和信息化部负责人表示，目前，除湖北以外，全国规模以上工业企业平均开工率超过95%，企业人员平均复岗率约为80%；中小企业开工率已达到60%左右。国家将进一步疏通物流运输堵点，出台财税、金融、社保、就业等扶持政策，帮助中小企业渡过难关。同时，积极推动扩大内需，促进5G技术场景应用，增强产业链协同复工复产的动能。

银保监会表示，截至目前，银行业金融机构为抗击疫情提供的信贷支持已超过1.4万亿元，并要求对受疫情影响，暂时遇到困难的中小微企业不得抽贷、压贷、断贷，积极支持保险机构帮助企业渡过难关。

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