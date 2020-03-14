华发集团再捐赠180万只口罩

昨日，珠海华发集团通过华发公益基金会向珠海市新冠肺炎防控指挥部物资保障组捐赠180万只口罩，将免费向珠海市医疗机构、大中小学校和幼儿园以及复工复产一线派发。据了解，这批医疗物资总价值约1050万元，是华发集团通过华发公益基金会第六次向市新冠肺炎防控指挥部物资保障组捐赠物资。

据华发集团相关负责人介绍：其中，30万只医疗级口罩包括20万只N95级口罩和10万只普通医疗口罩，将通过市新冠肺炎防控指挥部的统一调度免费向珠海市医疗机构派发，用于防疫抗疫一线。

另外50万只一次性防护口罩包含10万只儿童专用口罩和40万只成人一次性防护口罩，将向大中小学和幼儿园免费派发，为珠海市教育系统的全面复学提供有力的物资储备。华发集团捐赠的另外100万只一次性防护口罩，则是该公司自主生产的首批口罩，从生产设备到成品均为华发集团自主研发、自主生产。

从春节期间开始，华发集团成员企业华实医疗组织精干力量迅速开展科研攻关，短短四十天就研发出高品质全自动口罩生产线，建成万级净化实验室和10万级净化车间，目前已成功实现量产。

据悉，疫情发生以来，华发集团已累计向社会各界捐赠医用手套65.37万只、各类口罩353.54万只、防护服2.48万套、护目镜2600个以及测温仪、洗手液等其他防疫抗疫紧缺物资。（广州日报）

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