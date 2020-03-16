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风雨洗礼更坚劲（经济长期向好的基本面没有改变②）

——疫情影响下的中国经济观察

本报记者 许志峰 吴秋余 寇江泽 葛孟超

2020年03月16日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　疫情来袭，中国经济韧性如何？细微之处最能感知——

　　1亿元授信，48小时完成审批，利率下浮10%，“这为复工复产带来‘及时雨’，让我们对今后的发展更有信心。”重庆化医控股（集团）公司董事长王平忙得不可开交。

　　“在家办公比在办公室还忙，省去了通勤时间，工作效率比平时提高两三成。”在北京一家网络调研公司从事品牌设计的冯辰，春节后就没歇着，隔离、办公两不误。

　　经历风雨，更显坚韧挺拔。“中华民族是历经磨难、百折不挠的民族，困难和挑战越大，凝聚力和战斗力就越强。我们有能力、有信心、有把握，既要彻底战胜疫情，还要完成既定经济社会发展目标任务。相信中国战胜这次疫情后，将更加繁荣昌盛。”习近平总书记的话掷地有声、鼓舞人心。

　　突如其来的新冠肺炎疫情，犹如现代化进程中又一次“压力测试”，中国经济的“抗压”能力究竟如何？带着这一问题，我们走访企业、专家和百姓，感受中国经济在风雨中的韧性和活力。

　　中国经济从来都是在经历风雨中发展起来、在应对挑战中成长起来的

　　机器轰鸣声中，一根根铜杆拉伸变形，装运车往来穿梭。2月13日，江西省鹰潭市江南新材料科技有限公司车间内，工人们戴着口罩，忙个不停。

　　“大风大浪见多了，这点风雨，我们还真不怕！”公司总经理徐一特说，2003年非典疫情期间，集团总部曾一度停产停工，但很快就恢复了；去年国际经贸环境发生变化，企业出口受到波及，但随着共建“一带一路”的推进又拓展了新的市场，发展势头反而比以前更好了。“疫情终将过去，日子一定会更好。”

　　“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。”“狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。”回望中国经济发展历程，风风雨雨是常态。从九八洪灾、非典疫情、汶川地震，到亚洲金融危机、国际金融危机、国际经贸环境变化，中国经济经历过一次次狂风骤雨，却总能履险如夷、化危为机，在风雨之后更加茁壮。

　　人们不会忘记，1998年，长江、松花江流域发生百年不遇特大洪水，持续时间长、影响范围广，直接经济损失数千亿元。危急之下，中国实施积极的财政政策，加大基础设施建设力度，扩大国内需求，经济增长步伐稳健。

　　人们不会忘记，2003年，非典疫情也曾引发对经济的担忧。但事实证明，其对中国经济的影响只是一次性、暂时性的。当年，中国经济增速只在第二季度有所回落，很快又重拾上升趋势。即使是受冲击较大的第三产业，在当年第四季度也出现明显回升。不仅如此，非典疫情时期，人们减少外出，在家中体验线上购物，电子商务、在线支付、物流配送等行业顺势获得跳跃式发展。

　　人们不会忘记，2008年5月，四川汶川发生特大地震，不仅给灾区带来巨大损失，也让中国经济再临“大考”。面对灾难，各方众志成城、万众一心，取得抗震救灾的胜利，经济大局也稳如磐石，灾区面貌在短短几年里发生了脱胎换骨的变化。

　　人们不会忘记， 1997年亚洲金融危机和2008年国际金融危机都曾来势汹汹，“中国经济开始衰退”“中国经济奇迹终结”等论调一度出现。然而，中国通过积极有效的应对，不仅实现自身平稳发展，也为世界经济复苏做出重大贡献，展现了一个负责任大国的担当。

　　人们也不会忘记，这两年，面对保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇波折、风险挑战加剧的复杂局面，中国坚持把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力，全面做好“六稳”工作，努力推动经济高质量发展，集中精力办好自己的事。刚刚过去的2019年，中国经济穿越国际经贸环境变化的风雨稳步前行，GDP同比增长6.1%，人均GDP突破1万美元大关。

　　“中国经济从来都是在经历风雨中发展起来、在应对挑战中成长起来的。历次冲击下中国经济的表现，充分展现出其自身强大的韧性。”中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌说。

　　■中国经济抵御风险挑战、保持平稳运行的韧性有更坚实基础

　　风雨中成长起来的中国经济，“块头”已今非昔比，“免疫力”是否还能一如既往？

　　“中国经济与2003年时相比更具韧性。”《南华早报》网站2月10日发表文章做出的判断，引起很多人的共鸣。“对中国经济具有的强大韧性，我们始终充满信心。”迪卡侬中国副总裁王亭亭说。

　　这个春节，迪卡侬负责口罩、酒精洗手液生产的工厂都提前恢复生产，加班加点保障市场供货。“迪卡侬在中国的成长，得益于广阔的市场、完备的产业链和巨大的发展空间。”王亭亭深有感触。

　　企业信心源于中国经济韧性。近年来，中国经济迈向高质量发展，体量变大，体格也在变壮，让这种韧性拥有更加坚实的基础。

　　韧性来自强大的国内市场。中国有14亿人口的庞大市场、4亿多中等收入群体的巨大购买力，这既是中国经济发展的可靠保障和有力引擎，也为世界经济提供了增长之源、活力之源。

　　2月10日，上海自贸试验区临港新片区，特斯拉在上海的超级工厂正式复工复产，偌大的厂区又热闹起来。1月7日，特斯拉上海工厂新车开始批量交付，一上市就引发购买热潮，甚至出现“晚一天下单，晚一周提车”的情况，目前订单已排至4个月以后，折射出中国汽车市场的惊人潜力。

　　“我们在中国有超过50家工厂已复工生产，工厂开工率已达100%。”在华投资近30年的益海嘉里集团总裁穆彦魁认为，中国市场需求依然强劲，且在不断增长，疫情对中国经济短期也许会有一定影响，但他们坚定看好中国长期发展。

　　韧性来自巨大的回旋空间。作为在建巨型水电站，三峡集团白鹤滩工程正处于主体建设高峰期，而工程的主要材料，包括钢材75万吨、水泥500万吨、粉煤灰180万吨等，全部由国内厂家供货。“虽然疫情对工程供应链造成冲击，但施工进度依然有保证。”白鹤滩工程建设部党委书记樊义林介绍，主要材料的供应商都有多家，且分布在不同地区。某一家供应商出现问题，可以随时替换。

　　“中国产业体系完备，抗冲击能力很强。”民生银行首席研究员温彬认为，中国经济腾挪空间很大，当某一个领域受到影响，其他部分可以迅速补上来，而不像小经济体，一旦受到冲击往往很难恢复。

　　另一方面，我国经济社会发展还存在不少“短板”，但“短板”也是“跳板”，差距正是潜力。在补“短板”中接续发力、绵延不断，就能有力推动中国经济不断向前。“以城镇化为例，2019年末，我国常住人口城镇化率为60.6%，明显低于发达国家80%左右的平均水平。城镇化率每提高1个百分点，就有近1400万人从农村转入城镇，不仅会增加城市公共服务设施投入，也会释放巨大的衣食住行等消费需求。”张占斌说。

　　韧性更来自独特的制度优势。“特殊时期，政府部门对我们在车辆通行、员工上班等方面给予大力支持，银行为我们新增300万元低息贷款，让我们感到不是在孤军奋战。”浙江台州市大安塑料模具有限公司负责人卢辉说。

　　5部门出台30条金融举措支持疫情防控，中国人民银行定向降准0.5至1个百分点，财政部、税务总局等出台三批税费优惠政策……疫情发生后，多项政策齐伸援手，为企业复工复产和扩能增产提供鼎力支持。

　　“我们有全国一盘棋、调动各方面积极性、集中力量办大事的制度优势”，商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所研究员梅新育说，疫情发生以来，在党中央集中统一领导下，迅速动员起全国各方面资源，同心协力执行、全力以赴完成。“中国有强大的组织动员能力和民族凝聚力，加上宏观调控水平不断提高，这是经济韧性的坚实制度保障。”

　　■疫情冲击下各种新消费和新动能层出不穷、活力涌动

　　疫情冲击下，餐饮、旅游等行业受到影响。然而，各种新消费和新动能也层出不穷，展现出中国经济“春风吹又生”的韧性与活力。

　　新消费潜力十足。“春节期间，全国211家盒马鲜生门店迎来线上线下双增长，特别是线上流量大增，是去年正月的2.8倍，比节前消费最高峰也涨了1倍多。”阿里巴巴集团副总裁、盒马总裁侯毅说。

　　这个春节，“宅经济”的需求量逆势上涨，领跑春节消费市场。春节假期前七天，中国银联网络转接交易金额同比上涨13.3%，其中网络支付交易同比大增46.79%。

　　消费连续6年成为拉动经济增长的“第一动力”。“疫情期间，网上消费更加红火；疫情结束后，一些被压抑的消费需求更是有望获得反弹性释放。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说。

　　新经济迎来机遇。2月以来，淘宝店数量每天新增3万多家，大量个人、企业转战线上，实现“云复工”；2月13日，小米通过淘宝直播、苏宁直播等平台举办“云发布会”，发布最新手机产品；春节期间，给相隔异地的父母网上“买单”数大幅增长，和父母绑定淘宝亲情账号的人数增长33%，“云拜年”成了新潮流。

　　疫情汹涌的同时，“云办公”也火了，数字经济等新业态表现活跃。“新经济企业在这个春节的亮眼表现，折射出新旧动能转换的成效，未来融合型数字经济将有较大发展潜力。”国研新经济研究院执行院长朱克力说。

　　同时，公众对环保、健康将更加重视。“医疗废水处理、城镇污水提标和生活垃圾处理的需求都可能大增。”中持水务股份有限公司总经理邵凯十分看好环保产业发展，并已据此在规划公司未来发展蓝图。

　　中国社会科学院副院长、学部委员蔡昉认为，新冠肺炎疫情虽然会对经济活动产生负面影响，但终究是一次性冲击现象，总体上不会延迟全面建成小康社会目标的实现。

　　“没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐”。中国经济韧性强劲，内需空间广阔，产业基础雄厚，我们有能力、有信心、有把握，坚决夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利，并继续朝着我们的长远目标坚定迈进。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月16日 01 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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