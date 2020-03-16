打好组合拳 确保就业稳（财经眼·宏观政策加力 对冲疫情影响③）

数据来源：人社部

制图：汪哲平

阶段性减免企业社保费、扩大援企稳岗政策受益面、加大线上招聘力度……新冠肺炎疫情发生以来，就业优先政策与积极的财政政策、稳健的货币政策协同发力，减负、稳岗、扩就业并举，确保我国就业局势总体稳定。

阶段性减免企业社保费将为企业和个体工商户降成本5000亿元以上

在广东东莞市，依轩服饰有限公司负责人陈进拿到政府部门退还的社保费后心里很温暖。

“疫情发生以来，公司资金一度周转不畅，导致复工日期一再推迟，真让人着急。” 陈进说，没想到国家马上出台了阶段性减免社保费的政策，东莞市第一时间就组织了2月份社保费退还工作。“这退还的8万多元社保费真是雪中送炭！公司立即把这笔钱转给供应商，抓紧时间复工。”

截至3月6日，东莞市已完成全市26.09万家企业2月份已缴养老、失业、工伤保险费退款处理，27.49亿元全额退回企业账户。

2月中旬，为缓解企业经营困难，国家决定阶段性减免企业社保费，尽最大可能帮助企业渡过难关，支持稳定和扩大就业。据统计，养老、失业、工伤三项社会保险费退还，将为企业和个体工商户降低成本5000亿元以上。

减免政策一出台，各地积极推动政策落地，让企业及时享受到政策红利。“截至3月6日上午，已有29个省份出台了社保费减免政策文件。”人社部养老保险司司长聂明隽说，从各地出台的政策看，都是按照国家规定的高限执行社保费免、减、缓政策，最大程度缓解企业经营困难，相信企业很快就会有切身感受。

中小微企业抗风险能力弱，生产经营压力更大，要想稳住这些企业的岗位，政策还得扶一把。

为此，人社部会同财政部进一步扩大中小微企业稳岗返还政策受益面，规定凡是裁员率不高于5.5%的中小微企业、裁员率不超过20%的30人以下企业，都可以申请返还企业所缴上年度失业保险费的50%。截至3月6日，在全国范围已向47万户企业发放稳岗返还112亿元，惠及职工2426万人。

为尽早让企业获得稳岗返还资金，各地人社部门做到随接随办，快审快批，即核即付。3月底前，力争实现所有中小微企业稳岗返还资金基本发放到位，4月底前，全面开展困难企业稳岗返还工作。

各地人社部门还推广无形认证、容缺办理、绿色通道等创新做法，系统筛查符合条件企业，千方百计提供申报便利。6月底前，全国所有城市将全面实现网上申领。

搭平台、摸需求，建机制、送返岗，优服务、帮招聘，为劳动力供需“搭桥”

“打工这么多年，还是头一次免费乘专列回去上班。”2月26日，在全国最大易地扶贫搬迁安置区云南昭通靖安新区，冯学艳一边接受体温检测准备登车，一边高兴地说。这一天，她将和1080名同乡一起乘坐专列前往浙江海宁务工。

25岁的冯学艳是昭通永善县码口镇建档立卡贫困户，去年底，全家5口人从老家搬迁到靖安安置区。作为家里的顶梁柱，冯学艳原本打算正月初五后就回厂上班，可受疫情影响一直出不去。“上不了班就没收入，心里直犯愁。” 冯学艳说，如今坐上免费专列上班，真是踏实安心。

“受疫情影响，企业复工复产延后，农民工外出求职就业推迟。” 中国社会科学院副院长蔡昉说，为尽快消除劳动力市场错配现象，政府部门应当在做好疫情防控工作的前提下主动作为，以科学方式有序促进劳动力流动，帮助提高劳动力市场配置效率。

——搭平台、摸需求。日前，人社部开通两大求助平台，分别是面向企业的用工对接服务平台和面向劳动者的出行服务小程序。企业可登录填报返岗遇阻人员信息，劳动者可扫码填报返岗需求。人社部门将协助输出地、输入地及时联系对接，畅通劳动者返岗路。上线5天后，已有7383家企业填报信息，涉及用工需求近6万人。

——建机制、送返岗。人社部等部门建立点对点、一站式服务通道，通过专车、专列、包车厢等方式，成规模、成批次组织低风险地区农民工尽快返岗复工。截至3月6日，各地合计运送农民工263万人，通过“输出有组织、健康有检测、承运有防护、到达有交接、全程可追溯”的方式保证农民工“从家门到车门，从车门到厂门”。

——优服务、帮招聘。视频招聘、远程面试、在线指导……疫情期间，线上招聘频频发力，让招工不再难。“各级公共就业服务机构已累计发布各类就业岗位信息近千万个，新招员工已成为企业复工复产生力军。”人社部就业促进司司长张莹说。

针对疫情防控、公共事业运行、群众生活必需等涉及国计民生的重点企业，各地人社部门还建立用工调度保障机制，深入企业摸需求，深入县乡做动员，通过协助返岗、本地挖潜、余缺调剂等方式，最大限度满足重点企业阶段性用工需求。截至目前，各地已帮助8300多家重点企业累计招用工28万人。

数据显示，目前返岗复工农民工达7800万人，占今年春节返乡人数的60%。其中，广东、浙江外省农民工返岗复工率达70%，江苏外省农民工返岗复工率达60%。“对暂时难以外出且有就业意愿的农民工，我们将通过深入挖掘当地重大工程和重大项目用工潜力、组织投入农业生产等渠道，促进就近就地就业。”张莹说。

优先安排贫困劳动力就业、完善失业保险，兜牢民生底线

一人就业、全家脱贫，增加就业是最有效、最直接的脱贫方式。疫情期间，贫困劳动力就业受到影响。人社部副部长游钧介绍，为兜牢民生底线，人社部将优先支持扶贫龙头企业、扶贫车间尽快复工，优先组织贫困劳动力返岗复工，同时开发一批环卫保洁、防疫消杀等临时性公益岗位，对受疫情影响无法离乡、无业可扶、无力脱贫的贫困劳动力予以托底安置，保障他们的基本生活。

“有了这份工作，俺家就不怕返贫了。” 家住河北省邯郸市魏县车往镇霍小屯村的建档立卡贫困户刘运喜最近解决了一桩烦心事。

疫情期间，刘运喜不想外出，又找不到其他门路，只能在家里待着。正当他一筹莫展之时，县扶贫办带着防疫公益性岗位找上了门，让他参与防疫宣传工作。“信任咱，给咱这个岗位，那就得珍惜、干好！” 刘运喜在村里边巡逻边拿着小喇叭宣传疫情防控知识，干劲可足了。

而对受疫情影响的失业人员，失业保险也火速“上岗”，加强保障。

证明材料少了，申领渠道更畅通。疫情期间，失业人员可自主决定申领时间，证明材料也进一步减少，无须提供终止或者解除劳动关系证明、失业登记证明即可申领。

申领条件宽了，保障范围更全面。根据日前出台的《关于进一步推进失业保险金“畅通领、安全办”的通知》，距离法定退休年龄不足1年的失业人员，领金期限可延长至法定退休年龄；超过法定退休年龄但未依法享受基本养老保险待遇的参保失业人员，办理失业登记后，也可申领失业保险金。

线上经办多了，申领方式更便捷。目前，全国已有225个城市公布失业保险金网上申领平台，推动不见面申领。6月底前，所有直辖市、省会城市、计划单列市将全部实现手机申领，让失业人员凭社保卡或身份证在线上快速、便捷领到失业保险金。

“我们相信，随着生产生活秩序有序恢复，各项减负、稳岗、扩就业政策落地实施，我国经济发展潜力和动能会更充分释放，广大企业和劳动者将迎来充满希望的春天。”张莹说。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)