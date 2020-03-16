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税务部门大力推广网上办、自助办、邮寄送、线上答等非接触式办税缴费

纳税不跑路 九成网上办

本报记者  吴秋余

2020年03月16日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　随着各地企业陆续复工复产，纳税人办理申报、开票和出口退税等业务量增加，税收服务成为助力企业发展的重要一环。为更好提升税收服务质量，统筹推进疫情防控和经济社会发展，近日，国家税务总局以“战疫情促发展 服务全面小康”为主题，在全国税务系统开展2020年“便民办税春风行动”。

　　“今年是税务部门连续第七年开展‘便民办税春风行动’。”税务总局副局长任荣发表示，与往年相比，今年“春风行动”从支持疫情防控帮扶企业纾困解难、推动企业复工复产、服务国家发展战略、优化税收营商环境等方面推出24项措施，充分体现三个“相结合”特点，即支持抗击疫情与促进企业发展相结合，增进办税便利与优化营商环境相结合，回应社会关切与服务国家大局相结合。

　　——着眼于便民利民，大力推进办税提速增效。进一步拓展网上办税缴费事项范围，依托电子税务局实现纳税人90%以上主要涉税服务事项网上办理；将发票非接触式领用比例从2019年的50%提升到2020年的70%；积极推动扩大出口退税无纸化申报范围，将全国正常出口退税平均办理时间在2019年10个工作日基础上再提速20%。

　　——着眼于难点堵点，大力推进制度变革创新。力争年底前在推进增值税专用发票电子化上取得实质性进展，在试点基础上，向新办纳税人免费发放税务UKEY（电子钥匙），逐步推进解决税控发票设备第三方收费问题；简化优化税费申报手续，研究推进财产行为税一体化纳税申报；修订《纳税人权利与义务公告》，为更好维护纳税人缴费人合法权益强化制度保障。

　　——着眼于服务发展，大力推进企业精准帮扶。认真落实新出台的三批税费优惠政策支持抗击疫情和企业发展，帮助企业渡过难关；深化“银税互动”助力解决小微企业融资难问题，将纳入“银税互动”范围的企业数量进一步扩大，在纳税信用A级、B级企业基础上扩大至M级企业，助力企业做大做强。

　　与此同时，针对复工复产后纳税人税收服务需求增加的情况，今年“春风行动”将在办税缴费服务方面再出实招，大力推广“非接触式”办税缴费。“‘非接触式’办税缴费是当前税务部门便利纳税人缴费人、降低疫情传播风险的重要举措。”税务总局纳税服务司副司长韩国荣告诉记者，税务部门将积极推行“非接触式”办税缴费，通过“网上办、自助办、邮寄送、线上答”等方式，最大限度便利纳税人、缴费人。

　　“网上办”，即积极拓展“非接触式”网上办税缴费范围，梳理发布了185个网上办税缴费事项清单。

　　“自助办”，即对确需到办税服务厅办理业务的，税务人员主动引导纳税人到自助办税服务终端办理业务。

　　“邮寄送”，即对于实物类的单证，积极引导纳税人通过“网上办、邮寄送”的方式获取。

　　“线上答”，即对纳税人、缴费人在办税缴费过程中遇到的个性化问题和需求，通过12366纳税服务热线、微信等渠道给予耐心、及时、准确的解答。疫情发生以来，已先后发布6期共130个税收政策和措施热点问题解答。

　　此外，对于受疫情影响、生产经营存在困难的企业特别是小微企业，各级税务机关还将依法及时核准其延缓缴纳税款申请，帮助企业缓解资金压力，最大程度便利纳税人、维护纳税人合法权益。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月16日 18 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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