上海重大工程续建项目超85%复工

据新华社上海3月15日电 （记者郑钧天、袁全）记者从15日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，截至3月14日，上海市重大工程续建项目共有110项复工，项目复工率85.9%。

上海市住房城乡建设管理委副主任朱剑豪在发布会上介绍说，今年上海市重大工程建设项目共安排正式项目152项，年度计划投资1500亿元。其中，续建项目128项，年度计划投资1350.4亿元；年内新开工项目24项，年度计划投资149.8亿元，另安排预备项目60项。

截至3月14日，上海市重大工程续建项目计划总用工数71440个，工地现场总人数44781人，工人到位率62.8%。其余18项续建项目正抓紧复工准备，大部分项目计划于3月中下旬全面开复工。

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