金融支持实体经济显成效

新冠肺炎疫情发生以来，货币政策一系列应对措施灵活适度，全力支持疫情防控和经济社会发展，金融对实体经济的支持效果如何？

中国人民银行3月11日发布的2月金融数据和社会融资规模统计报告显示，2月末，我国广义货币（M2）增速较上月末明显上升，社会融资规模存量增速与上月末持平。专家表示，2月市场保持流动性合理充裕，信贷增速合理，社会融资规模结构优化，对疫情防控和复工复产提供了有力支持。

报告显示，在货币供应量方面，2月末，M2同比增长8.8%，增速比上月末高0.4个百分点，创下近两年来新高；狭义货币（M1）同比增长4.8%，增速比上月末高4.8个百分点；流通中货币（M0）同比增长10.9%。

对于货币供应量较为明显的增长，专家认为，M1环比增速回升，主要受企业活期存款增速明显提升拉动，原因是伴随疫情的发展，金融体系加大了对实体经济的支持力度，企业生产经营动力有所增强，准备的活期存款也相应增加。

“M2同比增长较快的原因，一是为抗击疫情，各级财政明显增加支出，2月财政存款同比减少；二是2019年春节在2月，M2基数处于低位，M2增速受到低基数的影响。”民生证券首席宏观分析师解运亮说。

报告显示，在社会融资规模方面，2月末社会融资规模存量为257.18万亿元，同比增长10.7%。其中，企业债券余额同比增长14.5%；非金融企业境内股票余额同比增长5.9%；政府债券余额同比增长15.1%。

专家认为，社会融资规模增速较高表明金融体系对实体经济的支持力度加强。企业债券和股票融资增速上升，体现了疫情期间金融系统通过债券和股票为企业提供资金支持。政府债券保持快速增长有利于全国各地项目及早开工建设，稳定经济增长。

社融结构优化。报告显示，2月，社会融资规模增量为8554亿元，比上年同期少1111亿元。东方金诚首席宏观分析师王青说，2月社融结构的一大亮点是在流动性充裕和政策利好带动下，债券融资等直接融资占比大幅提升。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼认为，下一步，我国货币政策应保持定力，继续坚持稳健基调，坚决不搞“大水漫灌”，引导金融资源从低效领域退出，保持宏观杠杆率基本稳定。

(责编：杨光宇、曹昆)