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今年中国直播电商市场规模将达9000亿元

“直播经济”加速向我们走来（网上中国）

本报记者 李嘉宝

2020年03月16日05:29  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，山东省惠民县县委书记殷梅英（左）走进直播间，向网友推荐当地特产。
　　图片来源于网络

　　近日，商户聘请的模特在湖南株洲市芦淞欧洲城服饰市场，通过网络直播销售服装。
　　陈思汗摄（新华社发）

　　“哪款车性价比最高？”“订车有什么优惠？”……镜头前，主播站在空无一人的展厅，实时回答网友提问。这是近日浙江省绍兴市一场直播卖车活动的场景。

　　近期，各行各业的工作人员包括导购、企业高管、健身教练、银行柜员甚至市长、县长等，纷纷变身主播登上屏幕，成为经济社会发展中的一道新风景。

　　

　　“直播热”助力“云复工”

　　防疫期间，“宅”成为大部分人生活的常态。在此情况下，许多实体企业和门店把直播作为“云复工”首选——银泰百货的上千名导购员变身“云柜姐”直播带货，一名导购直播3小时服务的消费者人数，相当于之前6个月接待的客流；一汽-大众公司将几个部门的负责人组织起来，推出“高管直播天团”，在抖音直播几十场，向观众介绍产品亮点、销售政策及产品如何维修、保养等；义乌小商品市场的商家集中“云开市”，在淘宝直播间迎接全世界的消费者，共赴一场热闹的“线上集会”……

　　在服务行业，店主靠直播各显神通，留住客源。餐饮店靠网络“主厨直播”维持“烟火气”。在直播中，顾客与厨师们互动，甚至可以调配自己爱吃的口味。健身房、舞蹈班通过直播在线教学，指导学员们在家锻炼。

　　不少电商平台还开展“直播+助农”新模式。在海南、江西、浙江等地，一些市长、县长亲自出马，在互联网平台担任出镜“主播”，亲自“带货”。部分银行在直播中向中小企业推广贷款业务，不仅介绍申请方法，还设置问答互动、抽奖送礼等环节。

　　据淘宝公布的数据，今年2月该平台新开直播的商家数环比增长719%，每天有约3万新的直播商家入驻。直播商家的订单总量平均每周以20%的速度增长，成交金额跟去年同期相比翻倍。

　　春招大幕刚刚启幕，云南一所职业院校就传来了令人振奋的消息。该校直播专业毕业生提前找到了工作，成为当下“直播热”的一个缩影。

　　拓展传统行业的经营半径

　　疫情发生以来，依赖线下客源的企业和商家遭受巨大冲击。一方面，出于疫情防控的实际需要，不少门店选择暂时停业；另一方面，为了减少感染风险，消费者大多足不出户。即使商家开门营业，也面临客流稀少的窘境。开拓销售新渠道、探索数字化转型，成为许多企业在困境中必须面对的课题。

　　艾媒咨询的数据显示，2019年中国直播电商行业的总规模达到4338亿元。预计今年中国在线直播的用户规模将达5.24亿人，市场规模将突破9000亿元。作为去年最为火热的新兴商业模式之一，直播电商在防疫期间迎来新的发展高潮。

　　一方面是疫情带来的线下消费停滞，另一方面是需求积累之下的线上市场复苏，电商直播成为联结“暂停营业”的商家与“足不出户”消费者的核心中枢。字节跳动的一位工作人员指出，直播在时间和空间上拓展了传统行业的经营半径。许多传统行业乘势而为，抓住这一机遇，大大降低因疫情造成的损失，甚至找到了新的增长机会。

　　在“拼多多”新农业农村研究院常务副院长韩东原看来，防疫期间，消费者更加注重购物的安全性与便利性。直播的一个好处是“所见即所得”，能够帮助消费者建立对产品品质直观的信任感；同时，直播把单向购买变成双向互动，交流更有温度和趣味性，增加了对消费者的吸引力。尤其是当前的“直播+助农”，为农产品产销对接提供了新模式。

　　对“直播经济”需加强监管

　　在热闹的“直播带货”市场中，一场成功的直播并非易事，需要多方合作才能成就。

　　为了帮助线下商家更好地“云开市”，各大电商及短视频平台纷纷抛出橄榄枝。早在2月10日，淘宝直播就宣布全国所有线下商户均可以零门槛入驻，并免费使用运营工具。数据显示，每天到淘宝大学学习直播运营的新主播超过1万人。抖音、快手等平台也推出优惠举措，免费为所有线下企业及商家开设线上直播及销售服务，拉动各行业的直播电商业务。各大物流公司逐渐恢复运转，为“线上直播，线下物流配送”这一电商新业态提供了保障。

　　与此同时，红火的“直播经济”也需加以管控，否则容易引发信任危机。今年1月，中国消费者协会发布的2019年十大消费维权舆情热点中，以“直播经济”为代表的消费新场景带来的维权挑战引人关注。一些商家或主播涉嫌夸大宣传推销，“名品”变赝品，“好货”变“水货”，误导了不少消费者。

　　在“直播经济”热潮不断高涨的当下，各大平台更需完善内容审核及诚信评价机制，约束商家的行为。监管和执法部门应严格打击虚假宣传行为，提高欺诈成本，维护消费者合法权益。对商家和主播来说，诚信经营才能真正抓住“直播经济”的风口和红利，实现自身长久发展。

　　从长远来看，随着5G、虚拟现实等新技术的不断成熟与发展，未来“直播经济”的价值有望进一步凸显。业内人士指出，传统行业试水“直播”，不仅是防疫期间的权宜之计，更是朝着线上发展趋势迈进的重要一步。在新的挑战下，各行业需积极拥抱变化，在实践中培育出符合产业发展的直播路径。

(责编：杨光宇、曹昆)
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