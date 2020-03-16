3月14日，江西省吉安市新干县融媒体中心直播人员正在大洋洲镇夏塘村现场直播，帮助贫困户销售鲜鱼。

针对贫困户农产品受疫情影响滞销难题，新干县融媒体直播平台联合电商超市，将贫困户的鲜鱼销售信息发布到网络，架起农产品与客户餐桌间的桥梁，大大降低了贫困户的经济损失。

李福孙摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 08 版）

(责编：杨曦、庄红韬)