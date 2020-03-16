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稳产保供 守好百姓“菜篮子”（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2020年03月16日08:40  来源：人民网－人民日报
 

　　3月6日，在江苏省扬州市宝应县氾水镇石桥村，农民在蔬菜基地移栽莴苣苗。
　　沈冬兵摄（影像中国）

　　3月13日，工人在中原最大的农产品批发市场——河南万邦国际农产品物流园搬运蔬菜。目前，这里的蔬菜价格总体保持平稳，供货量充足。
　　新华社记者 冯大鹏摄

　　2月25日，甘肃省兰州新区农投集团现代农业示范园内，工人在采收小西红柿。
　　银 燕 丁 凯摄影报道

　　近日，上海农场光明渔业工人在拉网捕捞淡水水产品，销往上海市场。
　　季觉苏 陆逢春摄影报道

　　3月13日，四川省成都市民在益民菜场选购水果。
　　本报记者 王明峰摄

　　民以食为天。这个春天，产销对接、绿色通道、爱心助农……一车车瓜果蔬菜、禽蛋水产运往全国市场，各地从生产、运输、销售全链条发力，全力保障“菜篮子”供应。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月16日 10 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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