干部上门排查  群众上岗就业

“车间开工了，天天有活干，心里才能踏实下来。”每天早上，刘银秀吃罢早饭，就兴冲冲地前往村里的扶贫车间上班。
刘银秀是江西樟树市洋湖乡古亭村建档立卡贫困户，丈夫杨国军劳动能力差，大儿子智力障碍，还有80多岁的婆婆和年幼的小儿子需要照顾。2018年，在当地干部的帮扶下，刘银秀夫妇俩顺利到附近的扶贫车间就业，才让他们家脱了贫。
“工厂不开工，员工就有可能流失，脱贫户收入咋办？”受新冠肺炎疫情影响，扶贫车间生产的竹筷产品堆满了仓库。产品卖不出去，车间不敢开工，老板杨冬牛心里也很着急。
杨冬牛在浙江安吉县一家毛竹加工厂务工多年，回到家乡后，他也创办了一家毛竹加工厂。为了让车间尽快复工，杨冬牛四处联系业务，最终与广东河源、江西赣州等地的销售商签订了烧烤竹签、棉签棒的销售订单。2月17日，车间顺利复工复产。“现在车间里38名员工，都是本地群众，13人全部到岗。”在产能仅恢复七成的情况下，杨冬牛安排贫困户优先上岗。
据了解，为减少疫情带来的不利影响，樟树市组织干部拉网式排查贫困劳动力就业情况，主动上门了解他们的就业意向，提供企业用工信息，并设立扶贫专岗，帮助贫困劳动力家门口就业。同时，该市还出台扶持政策，对园区企业、扶贫车间发放稳岗补贴、社保补贴、岗前培训补贴等，促进本地企业吸纳贫困群众就业。
“在扶贫车间就业每月有2000多元的收入，离家又近，有个大事小情能及时回家照顾，挺好的。”刘银秀很是开心。目前，樟树市贫困劳动力本地就业2785人，新增贫困劳动力就业882人。
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