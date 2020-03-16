人民网>>财经

江西樟树市多措并举帮扶贫困户复工

干部上门排查  群众上岗就业

戴林峰  陈  晗

2020年03月16日08:40  来源：人民网－人民日报
 

　　“车间开工了，天天有活干，心里才能踏实下来。”每天早上，刘银秀吃罢早饭，就兴冲冲地前往村里的扶贫车间上班。

　　刘银秀是江西樟树市洋湖乡古亭村建档立卡贫困户，丈夫杨国军劳动能力差，大儿子智力障碍，还有80多岁的婆婆和年幼的小儿子需要照顾。2018年，在当地干部的帮扶下，刘银秀夫妇俩顺利到附近的扶贫车间就业，才让他们家脱了贫。

　　“工厂不开工，员工就有可能流失，脱贫户收入咋办？”受新冠肺炎疫情影响，扶贫车间生产的竹筷产品堆满了仓库。产品卖不出去，车间不敢开工，老板杨冬牛心里也很着急。

　　杨冬牛在浙江安吉县一家毛竹加工厂务工多年，回到家乡后，他也创办了一家毛竹加工厂。为了让车间尽快复工，杨冬牛四处联系业务，最终与广东河源、江西赣州等地的销售商签订了烧烤竹签、棉签棒的销售订单。2月17日，车间顺利复工复产。“现在车间里38名员工，都是本地群众，13人全部到岗。”在产能仅恢复七成的情况下，杨冬牛安排贫困户优先上岗。

　　据了解，为减少疫情带来的不利影响，樟树市组织干部拉网式排查贫困劳动力就业情况，主动上门了解他们的就业意向，提供企业用工信息，并设立扶贫专岗，帮助贫困劳动力家门口就业。同时，该市还出台扶持政策，对园区企业、扶贫车间发放稳岗补贴、社保补贴、岗前培训补贴等，促进本地企业吸纳贫困群众就业。

　　“在扶贫车间就业每月有2000多元的收入，离家又近，有个大事小情能及时回家照顾，挺好的。”刘银秀很是开心。目前，樟树市贫困劳动力本地就业2785人，新增贫困劳动力就业882人。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月16日 11 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved