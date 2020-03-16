线上文娱，产业正升级（解码）

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防疫时期，线上文化娱乐需求大幅增加。相关行业也创新供给，充实人们的“宅家”生活：短视频平台增添资讯获取和社交功能、设置疫情防控专题，长视频网站上线多部新剧、推出免费观看活动……依靠全面的服务和优质的内容，线上文娱产业逐渐积累用户好感度、扩展覆盖范围，推动产业升级，释放巨大活力。

今年，延长的假期和“宅家”生活方式，使在线文化娱乐消费的需求大幅提升。短视频、长视频等在线文化娱乐消费释放出强大活力。

用户活跃度高，行业发展空间大

每天上午，北京的瑜伽老师王晶晶都会在抖音APP上直播瑜伽课。这段时间，王晶晶的瑜伽工作室停课了，会员们宅在家里，对瑜伽练习的需求反而更高了。于是，王晶晶决定在短视频平台上直播开课，而在此之前，她几乎没怎么接触过短视频。随着课程内容的不断丰富，参加者已不局限于工作室的会员，更多的爱好者也被吸引进来。

在这段特殊的时期，短视频成了不少人生活中的一部分，平台用户量快速增长。据极光统计的数据显示：抖音在春节假期的日活跃用户数量最高达到3.11亿，较往年同期增长93.1%；快手以1.77亿日活跃用户数量稳居第二，较往年同期增长55.8%；西瓜视频的日活跃用户数量则达到了4580万，较往年同期增长30%。

“宅家”的日子，追剧也是很多人的主要娱乐方式之一。据统计，今年春节及延长假期期间，腾讯视频《将夜2》累计播放量超过20亿次，与爱奇艺联合网播的《新世界》累计播放量超过30亿次。这些新剧的播出，在很大程度上满足了观众需求，也成为长视频网站下载量增长的动力。

此外，为配合疫情防控，包括芒果TV、腾讯视频、优酷等在内的长视频网站也推出免费领会员、限时免费看等活动，丰富着人们的居家生活。而这些活动带来的网站内容播放量和播放时长增长，也将有效促进新用户增长。

扩展使用功能，承担社会责任

当前，疫情防控牵动着人们的心。想要获取更多信息、及时了解情况，除了电视新闻、手机推送，短视频平台、直播、长视频网站等也成为新选择。

在抖音APP上线的抗击新冠肺炎专题中，实时追踪疫情变化、提供个人防护知识、汇总各地门诊信息等内容，让用户获取防疫信息更加丰富、高效和便捷。1月31日，快手开始常态化同步直播《新闻联播》，开播头7日平均每天约有2300万人次收看。央视频APP也因直播火神山、雷神山医院建设走入大众视野。有业内人士分析，短视频领域之所以出现快速增长，一个重要原因就是短视频平台从娱乐工具扩展为资讯平台，信息传播媒介的价值得以凸显。

在短视频平台发力提供资讯的同时，长视频网站积极承担疫情防控宣传任务。优酷、腾讯视频、爱奇艺等长视频网站也开设防控疫情相关频道或专区，播报实时疫情防控情况、普及卫生健康知识、记录一线医护人员工作。芒果TV开设了“2020防控疫情，我们在一起！”等专题，并与湖南卫视开启了联动宣传，在全端口同步直播特别节目《抗击疫情特别时间》。在一些业内人士看来，这些举措不仅体现了其履行社会、文化责任的自觉，也提高着大众好感度，收获更多社会认可。

足不出户如何分享生活、娱乐休闲？截至目前，在抖音APP上，话题“在家旅个游”相关视频累计播放27.2亿次，相关视频有6万个。话题“做饭”的累计播放量也达到22亿次，相关视频超过17万个。短视频日渐成为记录日常和社交分享的平台。

“云综艺”“云唱歌”“云美食”……各种各样的“云娱乐”活动对年轻人来说吸引力不小。一些短视频平台与音乐厂商等联手运作，如快手、抖音等短视频平台目前上线的“云蹦迪”等内容，既以轻松有趣的方式舒缓着人们的情绪，也为线上平台方带来巨大活跃流量，在一定程度上减轻了线下产业的经营压力。

积累平台优势，推动产业升级

如今，线上文娱正蓬勃生长，但以长视频网站为例，有数据显示，疫情期间长视频网站的会员量并没有显著增长。未来“云文娱”还能否继续当前的势头成为不少人关注的问题。

节目内容更丰富、观看方式更灵活，如今，长视频网站多年形成的产业优势正带来利好。虽然目前会员量增长不多，但长视频网站客户端下载量则不断增加。

另一方面，由于当前网站排播的新节目有限，限时免费观看活动也满足了一些用户的需求，因此对购买网站会员的吸引力不大。但值得关注的是，这些免费观看活动在很大程度上增强了增量用户的好感度和存量用户的使用黏性。这些优势积累，将有助于今后会员增长和产业规模扩大。

疫情防控期间，过去以年轻人为主要用户的短视频平台也吸引了许多中老年人，将其作为娱乐、获得资讯、参与社交的重要渠道，用户量大幅增长和用户年龄下沉态势显著，为短视频行业开拓了更大市场。

有业内人士表示，今后，短视频行业除了保持娱乐功能外，将更多发挥作为公众获取信息渠道的功能。尤其是随着主流媒体不断提高在短视频平台上的活跃度，平台提供信息的真实性、权威性显著提高，为短视频在下一阶段的发展打开了新的突破口。而此次疫情期间积累的功能和增量用户，将在下一阶段推动短视频行业进一步发展，在扩大其市场规模的同时，促进产业加速升级。

■记者手记

培育优质产能

在这个特殊时期，互联网各平台的日活跃用户规模、日均用户时长均创历史新高。从产业发展趋势上看，由于网络文化娱乐消费的便捷性和内容的丰富性，近年来，其发展势头迅猛。无论是在人们文化娱乐消费中扮演的角色，还是产业本身具有的价值，都在不断提升。

实际上，无论是短视频还是长视频，在线文化娱乐的内容价值对行业发展的作用日益重大。内容品质的高低，直接决定着用户对产品的好感度，进而影响到用户黏性的持续度和稳定性。因此，线上文化娱乐行业的发展，应将更多注意力集中到产品内容的提质上，以优质内容为杠杆，撬动行业整体的进一步升级。

此外，也可以看到，随着在线文化娱乐消费群体的不断扩大，其社会影响力也越来越大，应当承担的社会责任也需与之匹配。线上文化娱乐行业不应止步于单纯娱乐本身，也应在传递和弘扬核心价值观、培养健康良好的社会氛围等方面担负起相应的责任和义务。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 12 版）

(责编：杨曦、庄红韬)