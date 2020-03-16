人民网>>财经

抗击疫情信贷支持超一点四万亿元（国务院联防联控机制发布会）

2020年03月16日08:41  来源：人民网－人民日报
 

　　●截至3月13日，央行发放抗疫专项再贷款1840亿元

　　●9家全国性银行和10个省份的地方法人银行向4708家重点企业发放优惠贷款1821亿元

　　●目前，银行发放优惠贷款进度保持在每天100亿元以上

　　

　　本报北京3月15日电 （记者邱超奕）15日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产的情况。

　　截至3月14日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例10734例，其中重症病例3226例；累计治愈出院病例66911例，累计死亡病例3199例，累计报告确诊病例80844例，现有疑似病例113例。除湖北外，其他省份新增确诊病例16例，均为境外输入病例。湖北除武汉以外地市已连续10日无新增本土确诊病例报告，湖北以外省份新增本土确诊病例数自2月27日以来均在个位数，已连续3日为零报告。

　　中国人民银行货币政策司司长孙国峰介绍，人民银行1月31日设立了3000亿元抗疫专项再贷款。截至3月13日，已经发放专项再贷款1840亿元，9家全国性银行和10个省份的地方法人银行向4708家重点企业发放优惠贷款1821亿元，优惠贷款的加权平均利率为2.56%，财政贴息50%后，实际融资成本约为1.28%。目前银行发放优惠贷款的进度保持在每天100亿元以上。

　　“专项再贷款政策效果显著，医用物品紧张局面明显缓解，生活物资供应充足。”孙国峰说，据不完全统计，1月25日至3月10日，名单内的重点企业生产口罩16亿只、防护服8779万件、护目镜421万个、病毒检测试剂1029万人份、负压救护车4143辆、蔬菜249万吨、粮食374万吨、肉类156万吨。

　　为进一步支持复工复产，人民银行2月26日新增再贷款、再贴现额度5000亿元，下调支农支小再贷款利率0.25个百分点。孙国峰解释，这项政策为更多受疫情影响的企业提供了低成本、普惠性的资金支持。

　　银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐透露，金融管理部门出台了很多支持疫情防控和复工复产、春耕备耕的政策，以及小微企业临时性延迟还本付息政策，现在银行业金融机构为抗击疫情提供的信贷支持超过1.4万亿元，1—2月信贷同比多增加约1300亿元。

　　中国农业发展银行副行长林立介绍，截至3月14日，农发行共支持1649家防疫企业，发放应急贷款535亿元；支持2650家企业复工复产，发放贷款1370亿元，中小微企业占比达到78%。

　　为做到防疫脱贫两不误，截至3月14日，农发行已投放扶贫贷款745亿元，重点支持扶贫龙头企业复工复产和扶贫重点项目开工建设。对受疫情影响较大的贫困地区以及52个未摘帽贫困县，在原有扶持政策基础上，再明确10条特殊支持政策，主要包括放宽准入条件、调整担保要求、简化办贷流程、加大资源配置倾斜、展期续贷支持扶贫项目正常实施、全部减免五大类46项服务收费等方面内容，帮助扶贫企业渡过难关。

　　农业银行副行长湛东升表示，对受疫情影响暂时无法还本付息的小微企业实行“五不”政策，即不算逾期、不收罚息、不调风险分类、不降客户分类等级、不计入征信不良。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月16日 02 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved