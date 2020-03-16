中国必将如期打赢脱贫攻坚战（国际论道）

3月10日，重庆万盛经开区关坝镇凉风村花卉苗圃基地内，花农在为苗木除草修枝。近年来，凉风村通过发展乡村旅游、生态渔业、果树、花卉苗木种植等产业，实现了由昔日国家级贫困村到“梦乡村”的蝶变。

曹永龙摄（人民视觉）

2020年是中国全面打赢脱贫攻坚战收官之年。当前，新冠肺炎疫情防控处在关键时期，脱贫攻坚到了最后冲刺阶段。面对两场硬仗，中国能否兑现承诺？

“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现，没有任何退路和弹性。”中共中央总书记习近平近日在决战决胜脱贫攻坚座谈会上发表重要讲话，引发国际社会高度关注。

外媒和国际人士普遍认为，面对新冠肺炎疫情带来的挑战，中国以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚。相信中国必将如期打赢脱贫攻坚战，为世界减贫事业贡献更多中国力量和中国智慧。

“疫情不会改变脱贫攻坚基本面”

疫情当前，在做好防控工作的同时，中国如何降低疫情对脱贫攻坚的负面影响？中国近日的一系列部署和行动受到外媒热议。

新加坡《联合早报》关注到，3月6日，中国举行了自中共十八大以来脱贫攻坚方面最大规模的会议，并以电话会议形式召开。“中国强调对52个未摘帽贫困县和1113个贫困村实施挂牌督战；还要求严格考核把关，坚决杜绝虚假脱贫。”

落实分区分级精准防控策略、中央财政继续增加专项扶贫资金规模、支持扶贫产业恢复生产和持续发展……在近日的报道中，英国路透社列举了中国为高质量完成脱贫攻坚目标任务所做的种种部署。

“抗击疫情与脱贫攻坚密不可分。”俄罗斯政府机关报《俄罗斯报》刊文称，新冠肺炎疫情对不富裕农村地区的影响不亚于城镇。面对疫情冲击，中国通过国家金融支持失业农户，还积极发挥互联网优势开展消费扶贫，帮助农村地区贫困户解决农产品滞销难题。

《联合早报》报道称，中国强调在复工复产中优先吸纳贫困地区劳动力务工就业，确保完成决战脱贫攻坚任务。路透社关注到，截至3月7日，中国已有7800万农民工返回工作岗位，占今年春节返乡农民工的60%。

“随着疫情得到有效控制，中国政府出台的一系列调控措施和扶持政策，将加快经济活力的修复，帮助贫困地区劳动力尽快返岗就业，重新加速中国脱贫攻坚的步伐。”《俄罗斯报》指出，“新冠肺炎疫情不会改变中国脱贫攻坚的基本面，中国政府有能力如期全面完成脱贫攻坚的目标任务。”

“中国正加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，完善相关举措，力争全国经济社会发展早日全面步入正常轨道，为实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务创造条件。”拉美社指出。

“中国脱贫攻坚目标任务接近完成”

近段时间，中国脱贫攻坚战场上捷报频传：截至今年3月5日，中西部22个省区市中，已有10地贫困县全部脱贫摘帽；国家发展改革委透露，“十三五”规划的易地扶贫搬迁建设任务已基本完成，共有900多万贫困人口告别恶劣生存环境、乔迁新居……一连串数据背后，中国脱贫成就举世瞩目。

“中国脱贫攻坚目标任务接近完成。”路透社援引相关数据称，中国贫困人口从2012年年底的9899万人减到2019年年底的551万人，贫困发生率由10.2%降至0.6%，区域性整体贫困基本得到解决。

“在短短7年多的时间里，中国有9000多万贫困人口实现脱贫，世界上没有另外一个国家能做到这一点。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒由衷赞叹道。

“2020年，中国计划让500多万人摆脱绝对贫困，这项任务完全可以完成，因为2019年中国的脱贫人数是这个数字的两倍——1100万。”《俄罗斯报》称，“过去40年来，中国让7.4亿人摆脱了贫困。最近几年，每个月都有约100万人脱离绝对贫困，这相当于中国每3秒钟就有1个人脱贫。”

在巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略看来，中国的脱贫攻坚取得决定性进展，目标任务接近完成，证明中国制度和治理模式具有优越性。

谢莫尼勒表示，面对新冠肺炎疫情肆虐，中国共产党并未放弃2020年现行标准下农村贫困人口全部脱贫等目标任务，这是中国共产党和中国政府决心的体现，也是中国人民对自身发展道路信心的体现。“中国共产党的基层干部对党中央的决策部署落实积极、具体，这得益于中国共产党内部的凝聚力、执行力，也得益于中国高效的政治体制。”

“为世界解决贫困问题提供启示”

习近平总书记指出，今年脱贫攻坚任务完成后，我国将有1亿左右贫困人口实现脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。

贫困问题是世界性难题，反贫困是人类共同面临的历史任务。联合国秘书长古特雷斯指出，精准扶贫方略是帮助贫困人口、实现2030年可持续发展议程设定的宏伟目标的唯一途径，中国的经验可以为其他发展中国家提供借鉴。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，减少贫困一直是中国实现发展和现代化的一个优先事项。“未来的历史学家会把中国史无前例的扶贫行动，记录为世界历史上对改善人类生存条件的最大贡献。”

“中国减贫措施针对性强，找准了贫困的根。”巴西中国问题研究所所长罗尼·林斯说，“通过优化经济结构，完善社会保障制度，加强教育等措施避免贫困复返，为不少国家解决贫困问题提供了启示。”

毛里塔尼亚农村发展部秘书长布赫·阿海麦都说，中国的先进技术和经验为非洲国家打开了一扇脱贫致富和产业振兴的大门。目前，中国在毛里塔尼亚建立了非洲唯一的畜牧业技术示范中心，计划在3年内为该国培训1200人次的各类人才。在他看来，中国“授人以渔”的帮助为当地可持续发展注入了动力。

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略认为，中国追求的发展不仅仅是国内生产总值的快速增长，而是将发展与减贫紧密联系，着力增进民生福祉。在这一点上，中国是世界各国特别是发展中国家的榜样。

(责编：杨曦、庄红韬)