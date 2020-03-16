各地积极协助台企有序复工复产

本报北京3月16日电 （记者金晨）国台办发言人朱凤莲近日接受采访时表示，对台工作系统和有关部门、地方深入贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，在国务院台办指导下，各地台办采取一系列切实举措，积极协助台资企业在做好疫情防控的同时有序复工复产。

朱凤莲介绍说，江苏省台办贯彻当地帮助台企复工复产的10项支持措施，解决防疫物资、供应链和物流、用工困难，加大金融支持力度。福建省台港澳办联合有关金融机构，首批设立20亿元福建省重点台企应急资金专项贷款额度。上海、浙江、安徽、山东、广东、重庆、四川、天津、辽宁、江西及深圳等多地台办积极开展各类帮扶工作，协调解决台企在复工复产过程中遇到的实际困难，确保台企同等享受中央和地方因应疫情出台的各项纾困政策措施。据不完全统计，截至3月10日，大陆台资集聚地区规模以上工业台企复工率逾90%，其中福建等地规模以上工业台企已全部复工复产。

朱凤莲表示，近期一批重大台资项目通过远程视频签约等方式，陆续落户福建、江苏等地，总金额逾150亿元人民币，显示台商台企持续看好大陆发展前景。

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