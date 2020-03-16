央行发放抗疫专项再贷款1840亿元

本报北京3月15日电 （记者熊建）在今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，中国人民银行货币政策司司长孙国峰介绍，截至3月13日，人民银行已经发放专项再贷款1840亿元，9家全国性银行和10个省市的地方法人银行向4708家全国性、地方性重点企业累计发放优惠贷款1821亿元，平均每户企业获得优惠贷款4000万元。

“优惠贷款的加权平均利率为2.56%，财政贴息50%以后，企业实际融资成本大约是1.28%，低于国务院关于利率不高于1.60%的要求。目前来看，银行发放优惠贷款的进度保持在每天100亿元以上，发放速度比较快。”孙国峰说。

从效果看，据不完全统计，1月25日至3月10日内名单内的重点企业生产口罩16亿个、防护服8779万件、护目镜421万个、病毒检测试剂1029万人份、负压救护车4143辆、蔬菜249万吨、粮食374万吨、肉类156万吨。专项再贷款还为一些重点项目提供资金支持。目前医用物品紧张局面已经明显缓解，生活物资供应充足，专项再贷款的政策效果显著。

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