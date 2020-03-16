人民网>>财经

统计局：1-2月份国民经济经受住了新冠肺炎疫情冲击

2020年03月16日10:03  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布多项宏观经济数据显示，1-2月份，面对突如其来的新冠肺炎疫情，各地区各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全力打好疫情防控总体战阻击战，取得了阶段性重要成果。在各项政策措施作用下，企业复工复产加快，生产生活秩序逐步恢复，国民经济实现有序运行，基本民生得到有效保障。

统计局表示，1-2月份新冠肺炎疫情给经济运行带来较大冲击，但综合看，疫情的影响是短期的、外在的，也是可控的。当前，疫情蔓延扩散势头已经得到基本遏制，防控形势逐步向好。我国基本民生保障有力，社会大局保持稳定，经济长期向好的基本面和内在向上的趋势没有改变。

农业生产基本平稳，春耕备耕全面展开 

全国冬小麦播种面积3.31亿亩，目前苗情基本稳定，长势总体较好。截至2月底，冬小麦主产区一二类苗占比较上年同期提高近3个百分点；蔬菜种植面积有所扩大。春耕备耕工作已在全国部署，种子、化肥、农药等农资供应得到保障。 

工业生产下滑，重要物资生产保持增长

1-2月份，规模以上工业增加值同比下降13.5%。分经济类型看，国有控股企业增加值下降7.9%；股份制企业下降14.2%，外商及港澳台商投资企业下降21.4%；私营企业下降20.2%。分三大门类看，采矿业增加值下降6.5%，制造业下降15.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降7.1%。从产品产量看，医疗防护和生活所需物资增长较快，口罩、发酵酒精产量分别增长127.5%和15.6%，冻肉和方便面分别增长13.5%和11.4%。高技术产品增势良好，智能手表、智能手环、半导体分立器件和集成电路产量分别增长119.7%、45.1%、31.4%和8.5%。基本原材料生产平稳，生铁、粗钢、平板玻璃、十种有色金属产量分别增长3.1%、3.1%、2.3%和2.2%。全国采购经理调查数据结果显示，截至2月25日，大中型制造业企业复工率达到85.6%，生产经营活动正有序恢复。 

服务业生产下降，新兴服务业持续发展

1-2月份，全国服务业生产指数同比下降13.0%。从主要行业看，金融业增长4.5%，信息传输、软件和信息技术服务业增长3.8%，其余行业不同程度下降。2月份，服务业商务活动指数为30.1%，其中金融业商务活动指数为50.1%，继续保持在扩张区间，电信、互联网软件行业商务活动指数为43.3%和41.4%，分别高于服务业商务活动指数13.2和11.3个百分点，明显好于服务业总体水平。 

市场销售减少，生活必需品销售和实物商品网上零售继续增长

1-2月份，社会消费品零售总额52130亿元，同比下降20.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额44881亿元，下降20.7%；乡村消费品零售额7249亿元，下降19.0%。按消费类型分，餐饮收入4194亿元，下降43.1%；商品零售47936亿元，下降17.6%。与居民生活密切相关商品呈现增长态势，限额以上单位粮油、食品类，饮料类和中西药品类商品分别增长9.7%、3.1%和0.2%。1-2月份，全国网上零售额13712亿元，同比下降3.0%。其中，实物商品网上零售额11233亿元，增长3.0%，占社会消费品零售总额的比重为21.5%，比上年同期提高5.0个百分点。 

固定资产投资降低，高技术产业和社会领域投资降幅低于平均水平

1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）33323亿元，同比下降24.5%。分领域看，基础设施投资同比下降30.3%，制造业投资下降31.5%，房地产开发投资下降16.3%。全国商品房销售面积8475万平方米，下降39.9%；商品房销售额8203亿元，下降35.9%。分产业看，第一产业投资下降25.6%，第二产业投资下降28.2%，第三产业投资下降23.0%。民间投资18938亿元，下降26.4%。高技术产业投资下降17.9%，降幅低于全部投资6.6个百分点，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别下降16.5%和20.8%。检验检测服务和专业技术服务投资分别增长26.1%和4.3%。社会领域投资下降20.0%，其中卫生领域投资下降11.2%，降幅低于全部投资13.3个百分点。 

市场价格基本稳定，居民消费价格和工业生产者出厂价格走势分化

 1-2月份，全国居民消费价格同比上涨5.3%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨15.6%，衣着上涨0.5%，居住上涨0.4%，生活用品及服务上涨0.1%，交通和通信下降0.4%，教育文化和娱乐上涨1.6%，医疗保健上涨2.2%，其他用品和服务上涨4.6%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.6%，鲜菜上涨13.8%，猪肉上涨125.6%，鲜果下降5.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.3%。分月看，1、2月份全国居民消费价格同比分别上涨5.4%和5.2%，环比分别上涨1.4%和0.8%。 

1-2月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.2%。分月看，1月份全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%，环比持平；2月份全国工业生产者出厂价格同比下降0.4%，环比下降0.5%。1-2月份，全国工业生产者购进价格同比下降0.4%。 

调查失业率有所上升，主要群体就业总体稳定

1-2月份，全国城镇新增就业108万人。2月份，全国城镇调查失业率为6.2%，31个大城市城镇调查失业率为5.7%。其中，全国主要就业人员群体25-59岁人口调查失业率为5.6%，低于全国城镇调查失业率0.6个百分点；20-24岁大专及以上人员调查失业率也比1月份降低0.4个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为40.2小时，比1月份减少6.5小时。 

进出口贸易出现逆差，贸易结构继续优化

1-2月份，货物进出口总额41238亿元，同比下降9.6%。其中，出口20406亿元，下降15.9%；进口20832亿元，下降2.4%。进出口相抵，贸易逆差426亿元。贸易结构继续优化。一般贸易进出口占进出口总额的比重为60.6%，比上年同期提高0.3个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为41.9%，比上年同期提高1.3个百分点。我国对东盟和“一带一路”沿线国家进出口保持增长态势，进出口额分别增长2.0%和1.8%，对“一带一路”沿线国家进出口额占进出口总额的比重首次超过30%。1-2月份，全国规模以上工业企业实现出口交货值13545亿元，同比下降19.1%。 

统计局强调，下阶段，要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，毫不放松抓实抓细各项防控工作，分区分级分类分时有序推动企业复工复产，实现人财物有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通，加强宏观政策对冲力度，激发微观主体活力潜力，把疫情造成的损失降到最低，努力恢复正常经济社会秩序，推动经济平稳健康发展。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved