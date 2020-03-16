统计局：1-2月份国民经济经受住了新冠肺炎疫情冲击

人民网北京3月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布多项宏观经济数据显示，1-2月份，面对突如其来的新冠肺炎疫情，各地区各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全力打好疫情防控总体战阻击战，取得了阶段性重要成果。在各项政策措施作用下，企业复工复产加快，生产生活秩序逐步恢复，国民经济实现有序运行，基本民生得到有效保障。

统计局表示，1-2月份新冠肺炎疫情给经济运行带来较大冲击，但综合看，疫情的影响是短期的、外在的，也是可控的。当前，疫情蔓延扩散势头已经得到基本遏制，防控形势逐步向好。我国基本民生保障有力，社会大局保持稳定，经济长期向好的基本面和内在向上的趋势没有改变。

农业生产基本平稳，春耕备耕全面展开

全国冬小麦播种面积3.31亿亩，目前苗情基本稳定，长势总体较好。截至2月底，冬小麦主产区一二类苗占比较上年同期提高近3个百分点；蔬菜种植面积有所扩大。春耕备耕工作已在全国部署，种子、化肥、农药等农资供应得到保障。

工业生产下滑，重要物资生产保持增长

1-2月份，规模以上工业增加值同比下降13.5%。分经济类型看，国有控股企业增加值下降7.9%；股份制企业下降14.2%，外商及港澳台商投资企业下降21.4%；私营企业下降20.2%。分三大门类看，采矿业增加值下降6.5%，制造业下降15.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降7.1%。从产品产量看，医疗防护和生活所需物资增长较快，口罩、发酵酒精产量分别增长127.5%和15.6%，冻肉和方便面分别增长13.5%和11.4%。高技术产品增势良好，智能手表、智能手环、半导体分立器件和集成电路产量分别增长119.7%、45.1%、31.4%和8.5%。基本原材料生产平稳，生铁、粗钢、平板玻璃、十种有色金属产量分别增长3.1%、3.1%、2.3%和2.2%。全国采购经理调查数据结果显示，截至2月25日，大中型制造业企业复工率达到85.6%，生产经营活动正有序恢复。

服务业生产下降，新兴服务业持续发展

1-2月份，全国服务业生产指数同比下降13.0%。从主要行业看，金融业增长4.5%，信息传输、软件和信息技术服务业增长3.8%，其余行业不同程度下降。2月份，服务业商务活动指数为30.1%，其中金融业商务活动指数为50.1%，继续保持在扩张区间，电信、互联网软件行业商务活动指数为43.3%和41.4%，分别高于服务业商务活动指数13.2和11.3个百分点，明显好于服务业总体水平。

市场销售减少，生活必需品销售和实物商品网上零售继续增长

1-2月份，社会消费品零售总额52130亿元，同比下降20.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额44881亿元，下降20.7%；乡村消费品零售额7249亿元，下降19.0%。按消费类型分，餐饮收入4194亿元，下降43.1%；商品零售47936亿元，下降17.6%。与居民生活密切相关商品呈现增长态势，限额以上单位粮油、食品类，饮料类和中西药品类商品分别增长9.7%、3.1%和0.2%。1-2月份，全国网上零售额13712亿元，同比下降3.0%。其中，实物商品网上零售额11233亿元，增长3.0%，占社会消费品零售总额的比重为21.5%，比上年同期提高5.0个百分点。

固定资产投资降低，高技术产业和社会领域投资降幅低于平均水平

1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）33323亿元，同比下降24.5%。分领域看，基础设施投资同比下降30.3%，制造业投资下降31.5%，房地产开发投资下降16.3%。全国商品房销售面积8475万平方米，下降39.9%；商品房销售额8203亿元，下降35.9%。分产业看，第一产业投资下降25.6%，第二产业投资下降28.2%，第三产业投资下降23.0%。民间投资18938亿元，下降26.4%。高技术产业投资下降17.9%，降幅低于全部投资6.6个百分点，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别下降16.5%和20.8%。检验检测服务和专业技术服务投资分别增长26.1%和4.3%。社会领域投资下降20.0%，其中卫生领域投资下降11.2%，降幅低于全部投资13.3个百分点。

市场价格基本稳定，居民消费价格和工业生产者出厂价格走势分化

1-2月份，全国居民消费价格同比上涨5.3%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨15.6%，衣着上涨0.5%，居住上涨0.4%，生活用品及服务上涨0.1%，交通和通信下降0.4%，教育文化和娱乐上涨1.6%，医疗保健上涨2.2%，其他用品和服务上涨4.6%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.6%，鲜菜上涨13.8%，猪肉上涨125.6%，鲜果下降5.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.3%。分月看，1、2月份全国居民消费价格同比分别上涨5.4%和5.2%，环比分别上涨1.4%和0.8%。

1-2月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.2%。分月看，1月份全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%，环比持平；2月份全国工业生产者出厂价格同比下降0.4%，环比下降0.5%。1-2月份，全国工业生产者购进价格同比下降0.4%。

调查失业率有所上升，主要群体就业总体稳定

1-2月份，全国城镇新增就业108万人。2月份，全国城镇调查失业率为6.2%，31个大城市城镇调查失业率为5.7%。其中，全国主要就业人员群体25-59岁人口调查失业率为5.6%，低于全国城镇调查失业率0.6个百分点；20-24岁大专及以上人员调查失业率也比1月份降低0.4个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为40.2小时，比1月份减少6.5小时。

进出口贸易出现逆差，贸易结构继续优化

1-2月份，货物进出口总额41238亿元，同比下降9.6%。其中，出口20406亿元，下降15.9%；进口20832亿元，下降2.4%。进出口相抵，贸易逆差426亿元。贸易结构继续优化。一般贸易进出口占进出口总额的比重为60.6%，比上年同期提高0.3个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为41.9%，比上年同期提高1.3个百分点。我国对东盟和“一带一路”沿线国家进出口保持增长态势，进出口额分别增长2.0%和1.8%，对“一带一路”沿线国家进出口额占进出口总额的比重首次超过30%。1-2月份，全国规模以上工业企业实现出口交货值13545亿元，同比下降19.1%。

统计局强调，下阶段，要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，毫不放松抓实抓细各项防控工作，分区分级分类分时有序推动企业复工复产，实现人财物有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通，加强宏观政策对冲力度，激发微观主体活力潜力，把疫情造成的损失降到最低，努力恢复正常经济社会秩序，推动经济平稳健康发展。

(责编：杨曦、庄红韬)