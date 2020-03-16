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统计局：1—2月份社会消费品零售总额下降20.5%

2020年03月16日10:13  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月16日电（杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1-2月份，社会消费品零售总额52130亿元，同比名义下降20.5%（扣除价格因素实际下降23.7%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，除汽车以外的消费品零售额48476亿元，下降18.9%。 

按经营单位所在地分，1-2月份，城镇消费品零售额44881亿元，同比下降20.7%；乡村消费品零售额7249亿元，下降19.0%。

按消费类型分，1-2月份，餐饮收入4194亿元，同比下降43.1%；商品零售47936亿元，下降17.6%。

1-2月份，全国网上零售额13712亿元，同比下降3.0%。其中，实物商品网上零售额11233亿元，增长3.0%，占社会消费品零售总额的比重为21.5%；在实物商品网上零售额中，吃类和用类商品分别增长26.4%和7.5%，穿类商品下降18.1%。

20201-2月份社会消费品零售总额主要数据

指 标

1-2月

绝对量

（亿元）

同比增长（%）

社会消费品零售总额

52130

-20.5

其中：除汽车以外的消费品零售额

48476

-18.9

其中：限额以上单位消费品零售额

16950

-23.4

其中：实物商品网上零售额

11233

3.0

按经营地分

 

 

城镇

44881

-20.7

乡村

7249

-19.0

按消费类型分

 

 

餐饮收入

4194

-43.1

其中：限额以上单位餐饮收入

928

-39.7

商品零售

47936

-17.6

其中：限额以上单位商品零售

16022

-22.2

粮油、食品类

2591

9.7

饮料类

308

3.1

烟酒类

600

-15.7

服装鞋帽、针纺织品类

1534

-30.9

化妆品类

387

-14.1

金银珠宝类

277

-41.1

日用品类

837

-6.6

家用电器和音像器材类

805

-30.0

中西药品类

781

0.2

文化办公用品类

393

-8.9

家具类

142

-33.5

通讯器材类

665

-8.8

石油及制品类

2239

-26.2

汽车类

3654

-37.0

建筑及装潢材料类

152

-30.5

注：

1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速；

2.此表中部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

 

(责编：杨曦、庄红韬)
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