统计局：1—2月份社会消费品零售总额下降20.5%

人民网北京3月16日电（杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1-2月份，社会消费品零售总额52130亿元，同比名义下降20.5%（扣除价格因素实际下降23.7%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，除汽车以外的消费品零售额48476亿元，下降18.9%。
按经营单位所在地分，1-2月份，城镇消费品零售额44881亿元，同比下降20.7%；乡村消费品零售额7249亿元，下降19.0%。
按消费类型分，1-2月份，餐饮收入4194亿元，同比下降43.1%；商品零售47936亿元，下降17.6%。
1-2月份，全国网上零售额13712亿元，同比下降3.0%。其中，实物商品网上零售额11233亿元，增长3.0%，占社会消费品零售总额的比重为21.5%；在实物商品网上零售额中，吃类和用类商品分别增长26.4%和7.5%，穿类商品下降18.1%。
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2020年1-2月份社会消费品零售总额主要数据
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指 标
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1-2月
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绝对量
（亿元）
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同比增长（%）
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社会消费品零售总额
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52130
|
-20.5
|
其中：除汽车以外的消费品零售额
|
48476
|
-18.9
|
其中：限额以上单位消费品零售额
|
16950
|
-23.4
|
其中：实物商品网上零售额
|
11233
|
3.0
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按经营地分
|
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城镇
|
44881
|
-20.7
|
乡村
|
7249
|
-19.0
|
按消费类型分
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餐饮收入
|
4194
|
-43.1
|
其中：限额以上单位餐饮收入
|
928
|
-39.7
|
商品零售
|
47936
|
-17.6
|
其中：限额以上单位商品零售
|
16022
|
-22.2
|
粮油、食品类
|
2591
|
9.7
|
饮料类
|
308
|
3.1
|
烟酒类
|
600
|
-15.7
|
服装鞋帽、针纺织品类
|
1534
|
-30.9
|
化妆品类
|
387
|
-14.1
|
金银珠宝类
|
277
|
-41.1
|
日用品类
|
837
|
-6.6
|
家用电器和音像器材类
|
805
|
-30.0
|
中西药品类
|
781
|
0.2
|
文化办公用品类
|
393
|
-8.9
|
家具类
|
142
|
-33.5
|
通讯器材类
|
665
|
-8.8
|
石油及制品类
|
2239
|
-26.2
|
汽车类
|
3654
|
-37.0
|
建筑及装潢材料类
|
152
|
-30.5
|
注：
1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速；
2.此表中部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。
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