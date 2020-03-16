统计局：1—2月份规模以上工业增加值下降13.5%

人民网北京3月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—2月份，规模以上工业增加值同比实际下降13.5%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月下降26.63%。

分三大门类看，1—2月份，采矿业增加值同比下降6.5%，制造业下降15.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降7.1%。

分经济类型看，1—2月份，国有控股企业增加值同比下降7.9%；股份制企业下降14.2%，外商及港澳台商投资企业下降21.4%；私营企业下降20.2%。

分行业看，1—2月份，41个大类行业中有2个行业增加值保持同比增长，分别是石油和天然气开采业增长2.1%，烟草制品业增长6.9%。39个行业增加值下降，其中，农副食品加工业下降16.0%，纺织业下降27.2%，化学原料和化学制品制造业下降12.3%，非金属矿物制品业下降21.1%，黑色金属冶炼和压延加工业下降2.0%，有色金属冶炼和压延加工业下降8.5%，通用设备制造业下降28.2%，专用设备制造业下降24.4%，汽车制造业下降31.8%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降28.2%，电气机械和器材制造业下降24.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降13.8%，电力、热力生产和供应业下降7.3%。

分地区看，1—2月份，东部地区增加值同比下降16.9%，中部地区下降16.7%，西部地区下降7.6%，东北地区下降11.5%。

分产品看，1—2月份，612种产品中有79种产品同比增长。十种有色金属935万吨，同比增长2.2%；乙烯352万吨，增长5.6%；钢材16713万吨，下降3.4%；水泥14982万吨，下降29.5%；汽车200.5万辆，下降45.8%，其中，新能源汽车5.1万辆，下降62.8%；发电量10267亿千瓦时，下降8.2%；原油加工量9919万吨，下降3.8%。

1—2月份，工业企业产品销售率为97.4%，同比下降0.7个百分点；工业企业实现出口交货值13545亿元，同比名义下降19.1%。

(责编：杨曦、庄红韬)