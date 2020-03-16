人民网>>财经

统计局：1—2月份规模以上工业增加值下降13.5%

2020年03月16日10:18  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—2月份，规模以上工业增加值同比实际下降13.5%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月下降26.63%。

分三大门类看，1—2月份，采矿业增加值同比下降6.5%，制造业下降15.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降7.1%。

分经济类型看，1—2月份，国有控股企业增加值同比下降7.9%；股份制企业下降14.2%，外商及港澳台商投资企业下降21.4%；私营企业下降20.2%。

分行业看，1—2月份，41个大类行业中有2个行业增加值保持同比增长，分别是石油和天然气开采业增长2.1%，烟草制品业增长6.9%。39个行业增加值下降，其中，农副食品加工业下降16.0%，纺织业下降27.2%，化学原料和化学制品制造业下降12.3%，非金属矿物制品业下降21.1%，黑色金属冶炼和压延加工业下降2.0%，有色金属冶炼和压延加工业下降8.5%，通用设备制造业下降28.2%，专用设备制造业下降24.4%，汽车制造业下降31.8%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降28.2%，电气机械和器材制造业下降24.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降13.8%，电力、热力生产和供应业下降7.3%。

分地区看，1—2月份，东部地区增加值同比下降16.9%，中部地区下降16.7%，西部地区下降7.6%，东北地区下降11.5%。

分产品看，1—2月份，612种产品中有79种产品同比增长。十种有色金属935万吨，同比增长2.2%；乙烯352万吨，增长5.6%；钢材16713万吨，下降3.4%；水泥14982万吨，下降29.5%；汽车200.5万辆，下降45.8%，其中，新能源汽车5.1万辆，下降62.8%；发电量10267亿千瓦时，下降8.2%；原油加工量9919万吨，下降3.8%。

1—2月份，工业企业产品销售率为97.4%，同比下降0.7个百分点；工业企业实现出口交货值13545亿元，同比名义下降19.1%。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved