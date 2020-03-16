统计局：1—2月份全国固定资产投资下降24.5%

人民网北京3月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—2月份，全国固定资产投资（不含农户）33323亿元，同比下降24.5%，其中，民间固定资产投资18938亿元，同比下降26.4%。从环比速度看，2月份固定资产投资（不含农户）下降27.38%。
分产业看，第一产业投资558亿元，同比下降25.6%；第二产业投资9158亿元，下降28.2%；第三产业投资23607亿元，下降23.0%。
第二产业中，工业投资同比下降27.5%。其中，采矿业投资下降3.8%；制造业投资下降31.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降6.4%。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降30.3%。其中，水利管理业投资下降28.5%；公共设施管理业投资下降32.1%；道路运输业投资下降28.9%；铁路运输业投资下降31.7%。
分地区看，东部地区投资同比下降20.2%；中部地区投资下降32.7%；西部地区投资下降25.0%；东北地区投资下降18.9%。
分登记注册类型看，内资企业投资同比下降24.8；港澳台商企业投资下降23.4%；外商企业投资下降16.0%。
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