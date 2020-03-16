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稳粮食生产支持政策 密集出炉

班娟娟

2020年03月16日10:35  来源：经济参考报
 

　　农时贵如油。全国春耕备耕从南到北正如火如荼展开，稳粮食生产支持政策密集出炉。

　　日前，农业农村部要求各地必须采取超常规的工作力度和举措，落实落细各项政策措施，确保早稻面积恢复增加。

　　连日来，各地加快部署，敲定2020年粮食生产目标。四川提出，确保全年粮食作物面积达到9519万亩，同比增加100万亩。安徽确保全年粮食面积超过1亿亩、总产量3900万吨以上。

　　在保面积、优结构的同时，更多支持政策也在密集出炉。广西提出，加快落实对种植面积50亩以上的粮食生产者每亩补贴50至100元，对采取“早稻+晚稻（玉米、蔬菜）+马铃薯”连茬轮作模式种植面积50亩以上的经营主体每亩补贴800元的补贴政策。进一步完善农业补贴政策，尽快将稻谷补贴、耕地地力保护补贴、农机补贴、高标准农田建设等资金拨付发放到位。

　　在推进高标准农田重大项目建设上，河南提出，以打造全国重要的粮食生产核心区为目标和任务，在全省新建高标准农田660万亩，打造一批建设标准不低于3000元/亩的高效节水灌溉示范区。吉林要求，高标准农田建设任务向粮食生产功能区和重要农产品保护区集中等。

　　“确保粮食丰收，打好粮食保卫战，在战疫情稳经济中发挥着基础作用。不仅如此，在全面建成小康社会以及脱贫收官之年，确保农产品稳产保供，把饭碗牢牢端在自己手上，同时有效促进农民增收，也具有特殊重要性。”中国社科院农村发展研究所土地经济研究室主任郜亮亮对《经济参考报》记者表示。 （记者 班娟娟）

(责编：曹昆)
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