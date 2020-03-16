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毛盛勇：3月份起经济将明显回升 下半年更加稳健

2020年03月16日11:25  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月16日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会介绍2020年1-2月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，3月份及二季度我国经济走势会有明显回升，下半年经济会走得更加稳健。

毛盛勇介绍，从2月中下旬以来，中央在部署统筹疫情防控和经济社会发展以后，企业复工复产的进度在加快推进，所以3月份和1-2月份比应该会有一个明显的起色。

毛盛勇分析，二季度经济走势应该会比一季度有明显的回升。随着国内疫情防控的成效不断显现，复工复产的进度加快推进，经济的正常生产生活秩序在不断恢复。疫情的影响从国内来看，二季度会逐渐减弱，特别是前期压抑的一些经济活动会逐步释放出来。

对于下半年的经济形势，毛盛勇认为在政策的作用下，以及一系列更大力度的对冲政策出台以后，政策效果会不断显现。下半年经济会走得更加稳健，这是全年的基本走势。

(责编：杨曦、孙阳)
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