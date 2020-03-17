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前两月主要经济数据公布，国家统计局表示——

国民经济经受住了疫情冲击（经济新方位）

本报记者  陆娅楠

2020年03月17日05:13  来源：人民网－人民日报
 

　　面对突如其来的新冠肺炎疫情，今年中国经济开局如何？在3月16日国新办发布会上，国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇表示，1—2月份国民经济经受住了新冠肺炎疫情冲击。“我国基本民生保障有力，社会大局保持稳定，经济长期向好的基本面和内在向上的趋势没有改变。”

　　疫情对当前经济运行造成较大冲击，但影响是短期的

　　规上工业增加值同比下降13.5%，全国服务业生产指数同比下降13.0%，社会消费品零售总额同比下降20.5%……1—2月主要经济指标几乎都出现了大幅下跌。怎么看待这种下跌？

　　“疫情确实对当前经济运行造成了比较大的冲击，”毛盛勇坦言，疫情对当前中国经济的影响是短期的、外在的、总体可控的，它不会改变中国经济长期向好的基本面和内在向上的发展势头，具体表现在五个“没有改变”。

　　生产需求体量可观，超大规模经济的优势没有改变。2019年，我国经济总量接近100万亿元，主要工业品的产品产量多年保持世界第一，这为应对突发事件提供了坚强的物质保障。

　　1—2月份，疫情冲击比较严重，但主要的生产指标规模和体量还是非常可观。规模以上工业总产值达到11.5万亿元，社会消费品零售总额超5.2万亿元，完成固定资产投资超过3.3万亿元。

　　基础工业和防疫物资保障有力，强大的经济发展韧性没有改变。疫情防控期间，关系国计民生的重要行业生产没有中断。一些行业还保持着比较好的增长，1—2月份，乙烯产量增长5.6%，粗钢和生铁产量均增长3.1%。

　　此外，防疫产品产量在短期内得到极大扩张，很好地满足了疫情防控的需要。1—2月份规上工业企业新增口罩产量同比增长了2.9倍，口罩日均产量已经达到1.16亿只，说明我国强大的供给能力有力支撑了医疗物资的供应。

　　生活必需品和公用事业品供应充足，供求关系总体平衡没有改变。疫情防控期间，14亿人基本生活有效保障，消费品总体保持较好增长。比如，肉禽蛋类零售额增长37.8%，蔬菜类零售额增长27.1%。

　　“疫情防控期间，总体物资的供应、基本生活品的保障比较有力，物价总体平稳，社会经济大局稳定，十分来之不易。”毛盛勇说。

　　互联网经济发展良好，新动能较快成长的态势没有改变。在物资调配、在线远程问诊等方面，互联网发挥了很好的保障作用。1—2月实物商品网上零售额同比增长3%，占社会消费品零售总额的比重达到了21.5%，比上年同期提高了5个百分点。3D打印设备、智能手表等电子产品产量增长逾100%。

　　宏观调控对冲政策有力有为，完成全年目标的信心没有改变。毛盛勇表示，近期中央出台了一系列政策措施，支持疫情防控，支持推动复工复产，政策效果在不断显现。

　　就业优先政策会进一步加大力度

　　1—2月份，全国城镇新增就业108万人。2月，全国城镇调查失业率为6.2%。这些指标与往年相比有不小差距。

　　据分析，2月份失业率上升，主要受疫情影响，企业生产经营活动受到影响，用工需求有所减少，就业人数就下降了。

　　“尽管2月份失业率整体有所上升，但一些重点群体的就业情况总体比较平稳。”毛盛勇分析，全国主要就业人员群体25—59岁人口调查失业率为5.6%，低于全国城镇调查失业率0.6个百分点；20—24岁大专及以上人员调查失业率也比1月份降低0.4个百分点。

　　随着生产生活秩序不断恢复，就业的需求会增加，有利于减轻就业的压力。随着经济逐渐转好，整体就业压力将有所减轻。

　　“尽管就业形势比较严峻，结构性矛盾依然存在，但是，中央会加大宏观政策的对冲力度，努力稳住企业，特别是用工需求大的中小企业。稳住企业、稳住经济运行也就稳住了就业。另一方面，就业优先的政策会进一步加大力度，比如增加对就业人员、转岗人员等就业培训，更好发挥就业基金的作用，进一步推动灵活就业。总的来看，通过更大力度的稳就业，会使全年的就业形势保持总体稳定。”毛盛勇说。

　　对全年经济平稳健康运行有信心

　　毛盛勇说，当前，中国经济增长面临一些挑战。疫情防控对一季度特别是1—2月份已经形成了一定的冲击，外部环境也发生新变化。疫情在国外蔓延的势头比较快，金融市场和大宗商品价格波动比较大，市场预期不稳，全球经济增长可能会减速。

　　中国经济如何抵御外部影响？毛盛勇分析，一方面，要继续抓好疫情防控，不能有丝毫懈怠，同时推进加强疫情防控国际合作。另一方面，应该把一些不合理的贸易规则、贸易壁垒破除掉、取消掉，更好地让世界经济应对疫情的影响，更好地让世界经济和贸易回归到正常发展的轨道上来。

　　不过，中国经济保持平稳运行也有不少有利条件。国内疫情防控成效继续巩固；企业开工复工、恢复生产的进程比较好；中国经济的内生动力在疫情防控的成效巩固后会不断释放出来，还有一些前期被压抑的经济活动也会被释放出来。

　　“从2月中下旬以来，企业复工复产进度在加快，3月经济指标会明显比1—2月要好。二季度会比一季度有明显回升。”毛盛勇分析，从下半年来看，特别是在政策的作用下，以及一系列更大力度的对冲政策出台以后，政策效果会不断显现。下半年经济会走得更加稳健，对全年经济平稳健康运行还是有信心的。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月17日 02 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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