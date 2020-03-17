央企投入32亿定点扶贫

记者日前从国务院国资委获悉，目前中央企业2020年定点扶贫各项指标任务已经明确，中央企业将努力克服疫情对生产经营的不利影响，承诺对246个定点扶贫县投入无偿帮扶资金32.01亿元，比上年计划数增加6.92亿元。

在中国脱贫攻坚战场上，国务院国资委和中央企业扶贫领域点多面广，在承担定点扶贫任务的中央单位中是任务最重的“集团军”——承担着246个国家扶贫开发工作重点县的定点帮扶任务，加上国资委机关对口扶贫的河北平乡县、魏县，约占592个国家扶贫开发工作重点县总数的42%。

据了解，在自身改革发展任务十分繁重的情况下，中央企业2015年以来共投入和引进各类帮扶资金206亿元，有力促进了贫困地区加快发展、贫困群众增收致富。截至目前，中央企业定点扶贫的246个贫困县中，有219个已宣布脱贫摘帽或正在检查验收，约占中央企业定点扶贫县数量的90%；在2019年中央单位定点扶贫考核工作中，评价为“好”和“较好”的中央企业超过90%。

在扶贫实践中，也形成了一批富有央企特色、行之有效的经验做法。

从发力重点上看，强化基础、优化设施的夯基力度不断加大。中国移动不断完善通信基础设施和宽带接入建设，定点帮扶以来，网络建设投资累计超过1.2亿元。截至2019年底，海南省白沙县行政村和建档立卡贫困村4G覆盖率均达到100%，扶贫优惠资费套餐惠及6402名建档立卡贫困客户。

从难点突破上看，中央企业聚焦“三区三州”等深度贫困地区，促长远发展的有效举措不断丰富。为解决怒江人僻处高山、与世隔绝的问题，中交集团投入1400万元援助云南怒江安置点建设，解决了741户3000多名易地搬迁安置人员住房问题。集团还分别出资1.05亿元、1.45亿元援建中交怒江州连心桥、中交福贡木尼玛大桥，两座大桥建成后，将切实解决3万多易地搬迁安置人员的出行问题。

从扶贫模式上看，不断拓展产业扶贫、消费扶贫的途径方式。中国旅游集团在贫困县打造“美丽乡村”精品旅游项目，把定点帮扶的香格里拉尼西黑陶制作发展为特色体验项目，带动当地村民增收。目前，尼西乡每户做黑陶年平均收入达八九万元。

国务院国资委有关负责人表示，当前，疫情防控和脱贫攻坚均处于决战决胜的关键时刻，国资委和中央企业将继续绷紧弦、不松劲，统筹抓好疫情防控和脱贫攻坚，毫不懈怠地抓紧抓实抓细各项工作，为全面打赢疫情防控阻击战和精准脱贫攻坚战作出应有的贡献。

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