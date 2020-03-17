中国仍将是全球产业链的稳定锚（开放谈）

新冠肺炎疫情会动摇中国制造在全球产业链的地位吗？答案是否定的。

的确，疫情在初期给中国制造企业带来暂时性困难，对全球供应链的正常运转造成扰动，这种扰动通过贸易渠道传导到全球产业链上。不过，随着企业复工复产遇到的阻力和突出问题逐步得到解决，预计中国出口将会快速恢复和反弹，弥补之前因生产停顿叠加物流受阻造成的影响。中国仍将是全球供应链的稳定锚。

中国加快复工复产保证全球产业链安全稳定。

目前，中国从中央到地方都已出台各项政策，做好招商、安商、稳商工作，想办法帮助企业实现复工复产，以最快的速度保障供应链稳定，特别是优先保障在全球供应链中有重要影响的外资龙头企业和配套企业复工复产，积极协调推动关键领域的上下游企业同步复工。不少地方复工率已超过九成，有效保障全球重要物资的供应，最大限度地保证全球产业链的安全稳定。

例如，日韩与中国在汽车、半导体等产业链上中下游互相依托，是国内相关供应链不可忽视的一环。目前，中国境内的企业不仅克服困难实现复工复产，向国外客户展现践诺履约的决心和实力，而且还积极保障海外承建工程和物资配料正常进行，帮助境外供应商恢复产能，带动上下游企业和国际供应链恢复。这次疫情，再次说明了世界离不开中国、中国离不开世界的经济融合关系，也充分展现了中国供应链的韧性和在全球产业中的独特地位。中国企业不惧挑战加快复工复产的行动，不仅有效缓解世界市场对供应链断裂风险的恐慌情绪，也使其继续扮演着全球供应链“稳定器”的角色。

中国仍是大多数外资企业最看重的投资市场。

前期因运输受阻和复工延迟影响，一些国际买家担心中国生产供应中断，甚至产生在全球寻找更多备份供应链的想法。由于在某些领域对中国供应链依赖程度很高，一些外资企业也有将部分生产线转移出中国的考虑。但随着市场恐慌情绪逐渐得到平息，中国仍然是大多数外资企业最看重的投资市场，他们投资中国的信心和战略并未发生改变。

中国美国商会3月10日发布的《中国商务环境调查报告》显示，仅有不足20%的受访者已经或正在考虑向中国境外转移产能，该比例近3年来一直呈下降趋势。此前该商会的快速调查显示，55%的受访企业认为，目前判断疫情对3到5年经营战略的影响为时尚早，34%的企业认为不会有影响。这说明中国不太可能发生大规模供应链转移的情况。中国及时高效恢复生产，有力保障着国际贸易和产能合作平稳有序进行，发挥着“世界工厂”和全球供应商的重要作用。

中国在全球供应链中的地位不会因疫情而改变。

随着疫情在全球范围的“大流行”，全球供应链运行面临着不小的挑战。疫情防控中，如何确保全球供应链的安全稳定和快速自我修复，正成为国际社会必须要做的功课。疫情增加断供风险，出于分散风险的考虑，许多企业可能会寻找替代选择，开展多元化布局。给供应链及各环节寻找一个可靠的备份固然重要，但要看到寻找第二来源可能代价高昂，倒不如加快恢复现有供应链来得可靠，即在确保员工健康安全合规要求下尽快推动恢复生产，以此抵御不可预知的外部风险。

中国出口占全球比重已由2003年的4.8%上升到2018年的10.6%，制造业增加值占比由2003年的8.4%上升到2018年的近30%，主要出口产品包括电子电器、计算机、通信设备等，在全球供应链中的重要性显著提升。疫情对中国供应链的影响是暂时性、阶段性的，中国正在努力稳住外贸外资基本面，协调解决物料、用工、水电、物流等问题，快速有效恢复生产供应。长期看，在超常规、阶段性的政策支持下，中国供应链的自我修复能力在持续增强，在全球不可或缺一环的地位不会因为疫情影响而改变。

随着时间推移，疫情对中国供应链的压力正逐步由供给端转移到需求端，由内部压力转移到外围市场，即疫情对外部需求的影响可能会让外贸承压。但只要谨防外部需求不出现大幅萎缩，积极开拓市场、沉着应对，中国出口有望在后续月份逐步恢复到去年同期水平。

（作者为中国国际经济交流中心经济研究部副部长）

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