科研创新，民企有后劲（解码）

数据来源：国家统计局、中华全国工商业联合会

制图：汪哲平

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近年来，我国在建设创新型国家的道路上坚实前行，科技实力和创新能力日益提升。

创新链条上，企业、高校、科研院所等不同主体有着不同的功能定位、优势特点，都是不可或缺的科研力量。

民企也以多种形式和渠道参与基础研究，在前端开展科技协作、在后端推动应用落地。今后，练好内功的民企，将在建设科技强国、引领技术创新的过程中有更大作为。

杭州绿盛集团是一家从事食品加工的民营企业。8年前，企业创始人林东投入2亿元进行科研创新，建造潮汐能发电机。他用厂房申请抵押贷款、置换个人股权筹集资金，“项目失败，最坏的结果就是我们账面上少了2亿元；一旦成功，这就是一项颠覆性的创新成果。”林东说。

近年来，与林东的企业一样，我国民营企业通过增加科技研发投入、开展科技协作，获得了更大市场机遇，实现创新增长。

研发投入增长，催生新成果和新应用

近年来，我国企业研发投入快速增长，自主创新能力显著增强。《全国科技经费投入统计公报》显示，2018年，全国共投入研究与试验发展经费19677.9亿元，其中各类企业经费支出15233.7亿元，占比77.4%，比上年增长11.5%，对研发经费增长的贡献率达75.9%。

其中，民营企业科技投入的增长，更是带动研发投入总体结构持续优化，成为全社会研发经费增长的重要拉动力量。国务院发展研究中心研究员吕薇说：“随着民营经济的发展，民营企业在创新中也扮演着越来越重要的作用。”

2019年8月，全国工商联经济部发布的《中国民营企业500强调研分析报告》显示，民营企业500强研发人员占比、研发强度两项指标整体均呈上涨趋势。其中，研发人员超过3%的企业328家，超过10%的企业184家，研发强度超过3%的企业69家。民营企业在计算机通信、汽车制造、互联网和相关服务等领域创新能力突出。

民营企业持续发力研发，也带来了创新成果的快速增长。在2019年我国发明专利授权量排名前10位的国内（不含港澳台）企业中，华为、OPPO、腾讯、联想等民营企业均榜上有名。

中国科学院科技战略咨询研究院研究员张赤东说：“民营企业从明确的产品需求和定位出发，研发动力强、转化效率高、管理运行的机制灵活，能够不断催生新成果、促进成果转化，并积极作用于后端创新。”

探索技术前沿，多形式多渠道发挥作用

民营企业科技创新虽然进步较快，但一些企业对基础研究重视程度不够、投入较低。2018年，我国基础研究经费为1090.4亿元，其中企业基础研究经费虽然实现了15.7%的增长，但总体规模只有33.5亿元，占比3%。

中国科学技术发展战略研究院副院长孙福全说：“民营企业创新要与市场需求相适应，也要同自身发展阶段相适应，基础研究投入周期长、见效慢、风险高，多数民营企业投入较少也是正常的。”因此，严格意义上，民营企业所从事的多是应用型基础研究。

随着民营企业创新能力的提升，经济规模和实力有了明显增强，在部分优势领域开始进入技术前沿，有参与基础研究的需求。为了让科技创新驱动公司未来发展，腾讯公司不断加大基础研究投入，成立了人工智能和前沿科技两大实验室矩阵，包含多个研究方向和探索应用领域，部分实验室对科研人员不设关键绩效指标。

目前，民营企业正通过多种形式、多种渠道发挥作用，突破基础研究瓶颈。北京百分点信息科技有限公司围绕大数据和认知智能共性技术，与北京大学、上海交通大学、中国科学院等10多家高校和科研院所建立了技术研究协同创新实验室，构建了技术创新、应用示范、人才培养、模式创新与业务融合的多主体协同创新生态。公司董事长兼CEO苏萌表示：“应该鼓励民营企业开展多层次的科技协作，这样才能实现创新共享、利益共享。”

吕薇认为，民营企业应在前端提出需求、增加投入、组织研究，在后端进行应用转化、集成转化。中国科技发展战略研究院研究员刘东则建议，民营企业还可以采取间接支持等方式推动基础研究发展，比如有实力的企业资助高校和研究机构、设立研发基金等。国内不少民营企业已经在这方面迈出了步伐，如近年来设立的未来科学大奖、科学探索奖，支持西湖大学建设等。

营造良好环境，鼓励更多参与、更有作为

近年来，为鼓励民营企业参与科研创新，国家支持力度不断增强，政策环境进一步改善。

2018年6月，科技部和全国工商联印发指导意见，提出推动高新技术企业和科技型中小企业认定、研发投入加计扣除及无形资产税前摊销等普惠性创新政策落地实施；2019年12月，中共中央、国务院印发意见，提出鼓励民营企业独立或与有关方面联合承担国家各类科研项目，通过实施技术改造转化创新成果……根据国家统计局的调查，2018年，规模（限额）以上企业中，企业研发费用加计扣除减免税政策和高新技术企业减免税政策的惠及面分别达到56.1%和50.1%；企业对这两项政策的认可度分别达到82.1%和85%。

吕薇认为，鼓励民营企业创新，就是要营造公平竞争的政策环境和良好的营商环境，让不同所有制、不同规模、不同技术路线的企业能够公平地获得创新资源。比如，国家制定科技计划时，充分听取前沿技术企业的需求、凝练科学问题；重大项目吸收民营企业参与，国家实验室资源也向民营企业开放。

另一方面，随着“互联网+”在国家层面的推进，民营企业在融合创新中获得了市场机遇。2018年，北京奇虎科技有限公司的“360汽车安全大脑”入选工信部工业互联网试点示范项目，成为工业互联网安全类8个试点示范之一。目前，这个解决方案已与国内70%的汽车厂商合作，接入10万辆汽车。

“未来，在加大研发投入、研发机构和体系建设、研发组织管理、合作创新等方面，民营企业还需要练好内功、持续学习。”刘东说，特别是一些具备较强实力和能力的民营企业，应该更有担当。“建设世界科技强国，需要成长起一批世界级的创新型企业，成为全球技术创新的引领者。”

8年后，林东有了一个新身份——杭州林东新能源股份有限公司董事长。他用执着换来了世界上首座海洋潮流能发电站，实现了从加工牛肉干到开发新能源的创新发展。企业研发的“模块化大型海洋潮流能发电机组”示范项目，成为我国首台自主研发生产、世界装机功率最大的潮流能发电机组，目前累计并网送电量超165万千瓦时。

林东的成功是许多民营企业参与科研创新的缩影，他们的创新努力还在继续。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 12 版）

(责编：杨曦、庄红韬)