吸痰、洗头、喂饭、翻身……在四川省成都市第一人民医院病房里，扎西祝玛无微不至地照料着几位老年患者。尽管他们老记不住她的名字，但经常会笑着向这位护士表示感谢。

扎西祝玛家在凉山彝族自治州木里藏族自治县俄亚乡子洛村，“因为家里穷，我从小就放羊。做梦都没想到有一天会定居成都，成为一名医院正式职工。”

初中毕业那年，扎西祝玛面临辍学，有幸赶上四川实行“9+3”免费教育计划，不仅3年学费全免，每月还有300元的生活补助，往返学校的车费也能报销。

2009年，四川省在藏区启动实施“9+3”免费教育计划，在9年义务教育的基础上，组织初中毕业生和未升学的高中毕业生到内地优质职业学校接受3年免费中等职业教育，并尽力帮助实现就业。目前，该计划实施范围覆盖藏区和大小凉山彝区45个深度贫困县。

10多年来，中央和四川省级财政投入20.73亿元用于“9+3”免费教育计划。内地先后有100余所中职学校累计招收藏区学生5万余人和大小凉山彝区学生近3万人，目前已有4.2万人顺利毕业，毕业生初次就业率超过98%。“9+3”免费教育计划惠及8万余个民族地区家庭，其中来自偏远、贫困地区的农牧民家庭子女占90%以上。

扎西祝玛就是这4万多名幸运儿之一。从不会打针到现在单独管床，从不会观察病人病情到现在管理危重患者，扎西祝玛不断成长。“现在是该我回报祖国的时候，我时刻准备着。”新冠肺炎疫情发生后，扎西祝玛写下了“请战书”。

就业一人，脱贫一家。教育是阻断贫困代际传递的治本之策，职业教育是民族地区人民群众脱贫奔小康的有效途径。如今，在大小凉山，“红旗飘得最高的是学校，环境最好的是学校，人气最旺的还是学校。”彝区群众对教育发展看在眼里、喜在心里。

凉山州持续改善办学条件，累计投入资金86.3亿元，先后实施“全面改薄”“学前教育3年行动计划”“大小凉山彝区教育扶贫提升工程”等重大工程项目。州级财政投入20亿元实施“一村一幼”“一乡一园”工程，修建348所乡镇幼儿园。全州彻底消除中小学D级危房，城乡间、学校间办学条件差距进一步缩小，逐步实现县域均衡。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 12 版）

(责编：杨曦、庄红韬)