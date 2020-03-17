帮助中小微企业渡过难关（政策解读·有序恢复生产生活秩序）

编者按：企业复工复产如果面临债务偿还、资金周转和扩大融资等问题怎么办？部分企业缺工严重、稳岗压力大和重点群体就业难等突出矛盾如何缓解？解决个体工商户尽快恢复营业问题进展如何……近期，在确保疫情防控到位的前提下，各部门研究出台了一系列阶段性、有针对性的政策推动有序恢复生产生活秩序。

本版今起推出系列解读报道，介绍政策亮点、预期目标和实际成效，持续回应社会关切特别是企业和群众关心的热点问题。

问：我是一个小企业主，近期受疫情影响，经营压力较大，有哪些政策能够帮助我降低经营成本？

●融资更快更便宜

答：资金方面，如果你的企业生产疫情防控的重点医用物资、重点生活物资，而且被列入发改委、工信部确定和备案重点企业名单，就能申请央行提供的3000亿元专项再贷款。2月10日，首批专项再贷款已经发放。

既然是“救急钱”，不用担心钱要等很久才能拿到。金融机构拿到企业名单之后，原则上1天，最长2天，要将贷款发放到位。截至3月13日，央行已发放专项再贷款1840亿元，向4708家全国性、地方性重点企业累计发放优惠贷款1821亿元，平均每户企业获得优惠贷款4000万元。不仅快，成本也比较低。截至3月13日，优惠贷款的加权平均利率为2.56%，财政贴息50%以后，企业实际融资成本大约1.28%，符合不高于1.6%的要求。

央行还提供了覆盖面更广的普惠性资金支持。2月26日，央行新增再贷款再贴现额度5000亿元，下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。这笔钱重点支持复工复产、脱贫攻坚、春耕备耕、禽畜养殖、外贸行业等受疫情影响较大领域的企业。截至3月13日，累计发放优惠利率贷款1075亿元，其中涉农贷款205亿元，加权平均利率4.40%，普惠小微贷款385亿元，加权平均利率为4.36%。

●减税降费力度大

答：税费方面，针对中小微企业的优惠政策陆续出台。财税部门近期发布公告，自3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。其他省区市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

国务院还决定实施阶段性减免企业社保费、医保费和实施缓缴住房公积金政策，预计可为企业减负6000多亿元，其中养老、工伤、失业保险三项就可减负5000亿元以上。

具体来看，从2月起，各省份可以对中小微企业的养老、失业、工伤保险的三项社保的单位缴费实行免征，免征政策可以执行到6月份，湖北省可将免征范围扩大到各类参保企业。同时，在确保基金收支中长期平衡的前提下，在确保待遇支付的条件下，各地可按实际情况阶段性减半征收单位缴纳的职工基本医疗保险费，减征期限从2月份开始，最长不超过5个月，初步算，此项措施最大可为企业减负1500亿元。

另外，受新冠肺炎疫情影响的企业，可按规定申请在6月30日前缓缴住房公积金，缓缴期间缴存时间连续计算，不影响职工正常提取和申请住房公积金贷款。

●物流电费成本降

答：物流方面，6月底前，减半收取铁路保价、货车滞留等费用；3月1日至6月30日，政府定价的货物港务费和港口设施保安费收费标准分别降低20%，预计为货主企业减轻负担3.8亿元等。疫情防控期间全国收费公路对所有车辆免收通行费，按照全国高速公路日均车流量在2600万辆左右计算，每天减免的通行费总计15亿元左右，显著降低物流运输成本。

发改委日前发出通知，阶段性降低企业用电成本和非居民用气成本。降电价范围包括除高耗能行业用户外的，现执行一般工商业电价、大工业电价的所有电力用户。电网企业在计收这些电力用户电费时，统一按原到户电价水平的95%结算，包括已参与市场交易用户。降价时间从2月1日起至6月30日。如果你的企业已经交费，电网企业要按照降价标准退费或抵减。此次降电价政策惠及用户约5000万户，预计2—6月份可降低企业用电成本约440亿元。

此前还出台支持性两部制电价政策，初步测算可降低企业用电成本约150亿元。

（本报记者陆娅楠、吴秋余、刘志强、赵展慧、王观）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 02 版）

(责编：杨曦、庄红韬)