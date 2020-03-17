中国智能制造也要尽快补上短板（创新茶座）

进入21世纪以来，智能制造在全球范围内快速发展，已成为制造业重要发展趋势，对产业发展和分工格局带来深刻影响。在这次中国应对新冠肺炎疫情期间，智能制造的重要地位和价值进一步凸显，智能制造业的发展面临一次重要机遇，当然在此过程中也会遇到一些新的挑战，需要引起重视。

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。

正是由于智能制造的这些特点，使得参与制造过程的人工数量、时间与方式都有很大的弹性，当面对疫情限制人员流动和聚集的要求时，智能制造企业具有比传统制造业更大的腾挪空间。例如，海尔智家互联工厂产能几乎不受疫情的影响，其中佛山工厂复工后日产能竟然超过年前30%，这显然是受益于其他企业留下的市场空白。智能制造的许多产品也直接投入疫情防控，为武汉防疫前线提供了CT辅助诊疗、智能消杀机器人、药品配送机器人等智能产品支援。此外，疫情对于口罩等抗疫物资需求剧增，大量企业可以迅速转产抗疫物资，有效助力全国乃至全球抗疫。以上这些，都与近年来中国智能制造的长足进步密不可分。可以说，智能制造产业是此次抗击疫情的中流砥柱，也将是疫情之后带动经济增长的主力引擎之一。

中国智能制造产业在疫情后必将迎来一次巨大的发展机遇。

一方面，疫情促使产品需求和消费方式更加智能化。防疫期间，无论是学习娱乐还是产品采购定制等，传统模式几乎无法进行，而智能化消费成为中国消费的主流和热点。疫情之后，5G技术的发展会进一步推动社会生活的智能化，智能制造的市场规模将大幅扩展。

另一方面，疫情的巨大冲击不仅对无人工厂、智能工厂发展起到强大的助推作用，也推动了教育、零售、医疗等服务业甚至种养殖业向无人化和智能化发展，带动社会资本对智能制造的投入。

不过，中国的智能制造还面临一定的挑战。强大的智能制造是先进制造水平和智能化技术应用结合的产物，目前在这两方面我们都与发达国家有一定差距。

中国的智能制造虽然应用比较广泛，但是真正掌握的核心关键技术还不多。智能制造产业是资金密集和技术密集的产业，要与先进国家竞争，必须具有足够的资本和人才。由于疫情影响，全球权威机构纷纷预测发达国家经济增速会下滑，那么中国制造业的传统出口市场将出现萎缩。此外，全球智能制造的高端人才主要集中在发达国家，而中国相关人才的数量并不能充分满足国内智能制造产业的需求，这将影响智能制造的长远发展。中国智能制造产业要尽快赶上世界先进水平，有许多短板需要补上。其中最为关键的是要充分发挥国内市场潜力巨大的优势，打造良好营商环境，吸引全球智能制造产业资本和人才。一方面，进一步加大开放力度，完善法律法规，让中国成为环境友好的投资地；另一方面，改善国际人才吸引政策，让全球人才愿意到中国就业和创业。

智能制造产业的竞争最终取决于高质量资本和人才的竞争，我们必须以更加积极开放的姿态，投入到全球相关要素的竞争中，抓住机遇，迎接挑战，实现智能制造业的跨越发展，为制造强国建设提供坚实基础。

（作者为中国科学院科技战略咨询研究院研究员）

(责编：杨曦、庄红韬)