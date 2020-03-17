民企评职称不再“申报无门”

近年来，民营企业涌现出大量专业技术人才。图为江苏省海安市白甸镇一家装备制造企业生产车间内，工人加紧生产建材设备。

翟慧勇摄（人民视觉）

2019年5月，天津颁发全国首张人工智能专业职称证书。图为获得者展示证书。

新华社记者 周润健摄

“评职称吗？”“不太了解”“没关注”“想评不知道怎么评”。在许多民营企业，科研、项目、业绩一个不差，但说起职称，许多员工仍然“没啥概念”。

作为提供了中国70%以上技术创新成果、80%以上城镇劳动就业、90%以上企业数量的重要主体，民营企业不乏各领域的高端人才。与此同时，工程、卫生、农业、经济、会计、统计、科学研究等领域的职称评定由来已久。为啥一些企业对职称“无感”？民企评职称有哪些“绊脚石”？

近日，国家人力资源和社会保障部印发《关于进一步做好民营企业职称工作的通知》（以下简称《通知》），就进一步做好民营企业职称工作做出安排。本报记者对相关问题进行了采访。

顺应人才发展大趋势

——民营企业专业技术人才队伍不断壮大，非公领域专业技术人才3800多万，占全国专业技术人才总量的一半以上

王振勇是民营500强企业辽宁禾丰牧业股份有限公司的副总裁，也是企业的技术“大咖”。早在2011年，他就曾获得国家科学技术进步二等奖，但是若要论职称，则一度有些“尴尬”。

“我的同学都是正高职称，我们都是博士，但我初级职称都没有。”王振勇道出了原委，“因为我们是民营企业，看重的还是你开发多少新产品、申请多少专利、销售增长率多少，不考核是什么职称，以前在职称申报上没有太大的动力。另外我们原来也不知道怎么报，不知道找谁。”

现实中，这样的情况的确不少。禾丰牧业技术经理封伟杰告诉记者，技术人员往往更关注产品在市场的实际竞争力，在职称投入上，更重要的是获取信息的渠道上相对有限。“禾丰成立20多年来，获得专业技术资格证书的人员较少，技术人员队伍的实际能力水平与获得的职称不匹配。”

职称影响的不仅仅是员工的个人荣誉。据了解，因为没有高级职称的技术人员，企业在申报项目、为技术专家申评国家百千万人才工程学术带头人的时候也屡屡受挫。在一次当地政府组织的活动中，禾丰牧业负责人曾向对接部门和盘托出自己的“烦恼”：民营企业技术职称谁来过问？

随后，当地政府派专门的工作队赶到禾丰牧业，就职称问题提供解决方案。近年来，全国不少地区在民营企业职称评定上也纷纷大力尝试。在汇总各地民营企业职称工作经验做法的基础上，日前，人社部正式印发《通知》，要求更好地发挥职称评价“指挥棒”作用，充分激发和释放民营企业专业技术人才创新创造活力。

人社部专业技术人员管理司有关负责人介绍，近年来，民营企业专业技术人才队伍不断壮大，非公领域专业技术人才3800多万，占全国专业技术人才总量的一半以上。加强民营企业职称工作对推动民营企业健康发展、稳定就业等具有重要意义。

在中国企业联合会首席研究员缪荣看来，此举可以说是“因时而动”。“现在许多优秀人才进入民企工作，从企业发展趋势来讲，增强人才储备、促进人才梯度发展是非常关键的。过去民企评职称存在这样那样的问题，进一步推进职称工作，对于人才成长、企业进一步发展都有好处，是顺应当前企业发展形势的。”缪荣对本报记者表示。

破解职称评审堵点痛点

——进一步打破户籍、身份、档案、所有制等限制，为民企专业技术人才申报职称创造便利条件

职称评审究竟怎么操作？有关部门给禾丰牧业的建议是走“自主评审”的路子。据了解，目前禾丰牧业的职称自主评审有了初步的方向，从去年起已有政府专人对接企业人力资源部门立项并协调后续落实。

封伟杰介绍，企业自主评审职称，就是把评定职称的主动权交到企业手里。企业作为评价主体，多维度考核技术人员，自己决定职称如何评定。这一办法，也成为《通知》给出的举措之一。

“民营企业职称申报评审渠道不够畅通一直是大家反映的主要问题，也是《通知》需要解决的核心问题。”人社部有关负责人说，要破解民营企业职称评审的堵点痛点问题。

——在职称申报方面，进一步打破户籍、身份、档案、所有制等限制，为民营企业专业技术人才申报职称创造便利条件。

对中小民营企业密集的地区，鼓励各地在创业孵化基地、高新技术开发区、科技园区等地专门设立职称申报服务点，或通过人才中介服务机构、工商联、行业协会商会、学会等社会组织受理职称申报，提高民营企业专业技术人才职称申报的便捷化程度等。

“各地人社部门对民营企业职称申报进行兜底，通过其他渠道不能申报或不方便申报的，最后由人社部门解决职称申报问题，不得再出现‘申报无门’现象。”该负责人说。

——在职称评审方面，确保科技、教育、医疗、文化等领域民营企业专业技术人才与公立机构专业技术人才享有平等待遇。

支持专业技术人才密集、技术实力较强、内部管理规范的规模以上民营企业组建职称评审委员会，支持中小企业联合组建职称评审委员会，自主开展职称评审工作。也可以依托具备专业优势、服务能力强、行业自律水平高的社会组织，组建社会化评审机构，开展民营企业专业技术人才职称评审。

可以看到，从职称申报到评审，《通知》对中小企业的实际情况都有所兼顾。“许多中小企业业务导向强，更强调做出业务成绩。但不可忽视的是，中小企业是创新的重要主体，在专业技能方面有很强的钻研动力。做好职称评定，对完善创新型高端人才的评价、促进人才成长是有益的。”缪荣说。

充分调动专业技术人才积极性

——紧贴民企用人需求，克服唯学历、唯资历、唯论文、唯奖项倾向，引导职称与薪酬挂钩

过去，一些专业技术人才申报职称积极性不高，也反映出以往的评审标准与民营企业实际需求衔接不够，一定程度上存在“用的评不上、评的用不上”等问题。

对此，《通知》把完善评价标准作为一项重要内容。例如，紧贴民营企业用人需求，充分考虑民营企业专业技术人才特点和工作实际，有针对性地制定评审标准，防止评价和使用“两张皮”。同时突出市场评价导向，克服唯学历、唯资历、唯论文、唯奖项倾向，突出工作能力和业绩考核，注重市场认可和对企业的实际贡献，专利成果、技术突破、工艺流程、标准开发、成果转化等均可作为职称评审的重要内容。

为调动企业和职工参与职称工作的积极性，《通知》也有所安排。一方面推广在线评审，进一步简化申报评审程序，精简申报材料；另一方面，促进职称评审结果与民营企业人才培养、使用相衔接，引导民营企业将职称评审结果作为确定岗位、考核、晋升、绩效、薪酬等的依据。

在前期一些企业的探索实践中，相关举措已经收到不错的效果。禾丰牧业方面反映，自推动职称自主评审以来，员工积极性很高。过去一年里提报论文的技术人员比例提升，行业核心期刊发稿人数超过20人。在申报专利等领域，员工也有积极性，去年禾丰牧业还荣获国家技术发明奖二等奖。

在封伟杰看来，专业技术人员的职业规划、研发热情会直接影响企业的研发实力和产品竞争力。如果把技术人员的职称评定与职业晋升有机结合，就能直接带动专利、科研项目的申报。将职称与工资、福利、职务升迁等挂钩，对人才的吸引力也会增强。

“有关领导和部门深入企业，为我们建立职称自主评审机制出主意、想办法，让我们在吸引人才、留住人才方面如虎添翼。”禾丰牧业董事长金卫东说。目前，禾丰牧业研发团队总计400余人，其中博士14名，硕士百余名，集团研发中心科研实力不断攀升。

在缪荣看来，推进民企职称工作，积极影响还不仅仅在企业与个人层面。他说，民企有许多业绩突出的高端人才，但是过去由于职称渠道不畅通等原因，在不同平台横向交流的时候可能会错失许多机会。而现在逐步打破过去的局限、破除制度安排上的不对等，对于整个人才体系的沟通交流、国家人才队伍的壮大、科技文化事业的发展都有好处。

(责编：杨曦、庄红韬)