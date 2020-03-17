雄安新区今年预计10万人上岗

近日，雄安新区容东片区综合管廊RDSG-4标段项目顺利复工，该项目将建设能源舱、综合舱、电力舱、物流通道，为城市交通、水、电、煤气供应等提供支撑。

返岗工人在进场之前完成信息登记、体检等环节。

李兆民摄

数辆挖掘机正在项目施工现场忙碌。

张娅喃摄

河北雄安新区今年将开展提升就业创业十大行动，以此培育百家劳务企业、对接千家招工企业、组织万人参加岗位培训，预计全年将实现10万人上岗就业。

雄安新区公共服务局相关负责人表示，新区将以征迁区域有就业意愿的劳动力和转型升级企业转岗职工作为就业服务重点，建立招聘用工对接平台，通过实施清单管理，提供差异化、个性化、精准化就业服务，解决新区群众就业创业问题，保障新区全面转入大规模建设阶段的需求。

据悉，新区将组织开展常态化网络招聘和线上职业技能培训，建立岗位供给清单和求职需求清单，强化用工岗位与求职意向、技能培训精准对接。推动有就业意愿的城乡劳动者、用人单位、公共服务三个端口互联互通，实现网上求职和岗位信息推介精准匹配、线上线下服务深度融合、数据实时更新和动态管理。

与此同时，加大政策支持力度，培育百家劳务企业。充分发挥劳务派遣企业在拓宽就业渠道、降低城镇失业率方面的作用，实施劳务企业培育计划，培育100家新区劳务企业，通过劳务输出就业4.5万人，打造劳务企业与项目建设单位对接平台，加快新区劳动者就业由“自发无序”向“依法有序”转变。与劳务派遣企业进行劳务对接，为用人单位和求职者同步开展就业服务，满足新区企业用工和劳动力求职需求。

(责编：杨曦、庄红韬)