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中国平安为50万家小微企业免费提供专属风险保障

保险护助“小微”复工复产

本报记者  邱海峰

2020年03月17日08:29  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　打开手机小程序，足不出户即可完成投保。日前，陕西西安的养殖户寇女士第一次体验了“云投保”服务。

　　寇女士介绍，她通过“平安爱农宝”微信小程序进行了自助投保，填写提交投保资料、自助上传承保标的核验资料后，系统通过人脸识别确认身份并将投保须知信息推送至手机、指引远程签字确认，最后完成在线缴费等操作。从打开手机到收到农业保险电子保单，完成200头仔猪、总保额6万元的线上投保，只用了半小时。

　　“新冠肺炎疫情防控期间，平安集团积极加强保险服务工作，开发新的保险产品，创新保险服务方式，支持企业复工复产和农业生产。”中国平安相关负责人介绍，为落实惠农政策，平安集团开展了“足不出户”农险应急服务，通过平安科技农险3.0一体化经营服务平台为农户提供远程线上自助投保、便捷自助预赔、远程协保支持及风险防控建议等贴心服务，实现了所有电子档案资料系统自动留存，较传统线下投保效率提升70%以上。

　　不仅是农业领域，防疫期间，平安产险全面加强线上服务，通过平安好车主APP、平安保险好生活APP以及微信端等线上服务平台，推出保单服务、理赔服务、用车服务、防疫服务。在保单服务方面，客户可在线自助批改保单，在家即可完成保单查询和变更。以车险为例，客户可在线完成车险过户、新车录牌、车辆各类信息修改、保单过户等。理赔服务方面，倘若客户出险，通过信任赔、视频理赔等多种智能理赔方式，只需一键报案上传材料，即可线上审核赔款到账。此外，平台还推出年检代办、汽车消毒、无感加油、紧急接电、违章查办、停车服务等贴心的线上车服务，为车主复工路途提供“零接触”服务，打造抗疫“云生活”，在保障高效便捷的体验同时，最大程度减少人员接触，全方位助力疫情防控。

　　受疫情影响，小微企业复工复产面临较大挑战。对此，平安产险为50万家小微企业无偿提供员工专项保险保障，单个企业保额100万元，总保额达5000亿元。该保障涵盖新冠肺炎在内的多种法定传染病，雇员在150人以下的企业都可免费领取，领取次日生效。若雇员因确诊感染新冠肺炎致残、身故，平安产险将为其提供最高10万元的救助金。

　　平安养老险宣布向在2-3月期间投保的100人以下小微企业的被保险人扩展因确诊感染新冠肺炎身故责任，提供最高20万元救助金。截至目前，“扩容”已惠及1200家小微企业，近4万名员工，预计将扩大到200万名小微企业员工。同时，针对大型企业员工多、地域广、作业难的特点，平安养老险主动排查，快速理赔。目前，新冠肺炎保障责任扩展已覆盖超200万名企业员工。

(责编：杨曦、庄红韬)
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