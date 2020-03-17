中国经济经受住了疫情冲击（锐财经·一手抓防疫  一手促发展(27)）

3月16日，国家统计局发布的数据显示，今年1-2月份，全国规模以上工业增加值同比实际下降13.5%。图为3月16日，在江苏连云港海州经济开发区一家规模以上企业，工人正在加工一批矿用运输机械设备零部件。

耿玉和摄（人民视觉）

3月16日，国家统计局国民经济综合统计司司长毛盛勇在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，1至2月份国民经济经受住疫情冲击，中国经济长期向好趋势没有改变，有信心完成全年目标。

国民经济有序运行

当前，疫情防控阻击战已取得阶段性重要成果。各项政策措施作用下，企业复工复产加快，生产生活秩序逐步恢复，国民经济实现有序运行，基本民生得到有效保障。

农业生产基本平稳，春耕备耕全面展开。全国冬小麦播种面积3.31亿亩，目前苗情基本稳定，长势总体较好。春耕备耕工作已在全国部署，种子、化肥、农药等农资供应得到保障。

工业生产下滑，但重要物资生产保持增长。1至2月份，规上工业增加值同比下降13.5%。高技术产品增势良好，智能手表、智能手环、半导体分立器件和集成电路产量分别增长119.7%、45.1%、31.4%和8.5%。基本原材料生产平稳，生铁、粗钢、平板玻璃、十种有色金属产量分别增长3.1%、3.1%、2.3%和2.2%。

市场价格基本稳定。1至2月份，全国居民消费价格同比上涨5.3%。其中，粮食价格上涨0.6%，鲜菜上涨13.8%，猪肉上涨125.6%，鲜果下降5.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.3%。

进出口贸易出现逆差，然而贸易结构继续优化。1至2月份，货物进出口总额41238亿元，同比下降9.6%，贸易逆差426亿元。贸易结构继续优化，一般贸易进出口占进出口总额的比重为60.6%，比上年同期提高0.3个百分点；民营企业进出口占比为41.9%，比上年同期提高1.3个百分点；中国对“一带一路”沿线国家进出口额占比首次超过30%。

“稳就业”打出组合拳

统计局数据显示，受疫情影响，调查失业率有所上升，但主要群体就业总体稳定。

1至2月份，全国城镇新增就业108万人。2月份，全国城镇调查失业率为6.2%。其中，全国主要就业人员群体25至59岁人口调查失业率为5.6%，低于全国城镇调查失业率0.6个百分点；20至24岁大专及以上人员调查失业率比1月份降低0.4个百分点。

“要承认我们的就业压力还是比较大的。”毛盛勇指出，疫情的冲击对企业带来了一定影响，中小企业受到的影响更大。再加上今年毕业的大学生总量将达874万人，为历史新高，给就业市场带来一定压力。当前外部防疫的任务艰巨，世界经济出现了一些新变化，未来世界经济和贸易增长可能会出现一定程度的减速，这也会给中国的经济增长带来一定影响。

同时，也要看到中国经济发展强大的韧性。毛盛勇分析，一方面，目前疫情防控形势较好，企业复工复产势头良好。另一方面，更大力度的宏观对冲政策将陆续出台，就业优先的政策也将加大力度并逐步落地。因此，下半年就业情况有望好转，调查失业率也会有所下降。

“企业生产秩序在不断恢复，企业用工开工情况在不断好转，用工需求会不断增加。随着经济逐渐转好，特别是下半年，如果走得更稳，就业压力整体来讲是有所减轻的。”毛盛勇说。

完成全年目标信心没有变

毛盛勇指出，疫情对当前中国经济的影响是短期的，也是外在的，不会改变中国经济长期向好的基本面，也不会改变中国经济内在向上的发展势头。

生产需求体量可观，超大规模经济的优势没有改变。2019年，中国经济总量接近100万亿人民币，人均GDP超1万美元，主要工业品的产品产量连续多年保持世界第一，这为中国应对突发事件提供了强有力的物质保障。今年1至2月份，尽管疫情冲击比较严重，主要生产指标规模和体量依旧非常可观。

基础工业和防疫物资保障有力，强大的经济发展韧性没有改变。疫情防控期间，关系国计民生的重要行业生产没有中断，保持正常的生产经营秩序。数据显示，今年1—2月份规上工业企业新增加口罩产量同比增长了2.9倍，目前口罩日均产量已达1.16亿只。

生活必需品和公用事业品供应充足，供求关系总体平衡没有改变。疫情防控期间，14亿人的基本生活得到有效保障，消费品各方面总体保持较好增长。其中，肉禽蛋类零售额增长了37.8%，蔬菜类零售额增长了27.1%，冻肉、方便面产量增长达到两位数；通信领域以及水电气等公用事业运转正常，较好地满足了居民的生活需求。

“随着复工复产进度的加快推进，正常生产生活秩序在不断恢复，疫情对中国经济的影响在二季度会逐渐减弱，特别是前期压抑的一些经济活动会逐步释放出来。所以，二季度应该会比一季度有明显的回升。特别是在一系列更大力度的对冲政策出台后，政策效果会不断显现，下半年经济会走得更加稳健。”毛盛勇分析。

(责编：杨曦、庄红韬)