3月16日，西藏自治区拉萨市曲水县才纳乡协荣村举行隆重的春耕春播仪式。身穿盛装的姑娘播撒种子，村民们身穿盛装，端着自家的“切玛”聚集在田头，互敬青稞酒，男女老少在田间跳起藏族传统的锅庄，诉说着脱贫增收的喜悦。

袁 泉 平措旺堆摄影报道

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