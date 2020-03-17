助抗疫忙复产 在京港澳企业果毅前行

王柏荣（右）深夜到首都机场搬运从国外空运来的口罩，分发给在京港人并捐赠给北京一线防疫部门。

（受访者供图）

医院医务人员操作港企研发的运输机器人。

（受访者供图）

新冠肺炎疫情发生后，在京港澳同胞积极参与防疫抗疫，安全有序推动复工复产。他们主动声援内地战“疫”，慷慨捐款捐物，彰显同胞深情厚谊。展望疫情结束后在北京乃至内地的未来发展，他们信心十足。

香港专业人士（北京）协会会长冯国佑对记者说：“疫情之下，国家很关心我们这些在内地的港澳同胞，我们除了要保护好自己，更要尽一份国人之力。”

适应挑战再出发

港人林智祥在北京启烨数码科技有限公司担任首席市场总监，这是一家专业机器人应用领域的初创企业。公司2月中旬启动远程办公，目前生产力恢复约有七成。林智祥告诉记者，疫情令公司面临不小压力，北京市近来推出16条措施支持中小微企业渡过难关，相当及时有力，期待公司能尽快迎来复苏。

香港专业人士（北京）协会青委会主委王柏荣对记者说：“面对疫情，大家都是命运共同体。在抗疫的攻坚时刻，港澳同胞与内地民众一条心，希望能共同战胜疫情。”

“CBD迷你仓”创始人、“80后”港青曹肇棆带领团队，在3月初陆续复工。依照相关物业公司的安排，在京公司员工每次大约有三成在岗，其余远程办公。曹肇棆告诉记者，疫情对很多初创企业来说，是自我省思和优化组织的机会，通过挑战极限相应提升竞争力。“像我所在的港资创业企业，投资结构以境外投资为主，外国投资人暂时无法来实地考察，融资会受到一些影响。”

曹肇棆说，这次全民战“疫”再次体现国家的制度优势，我们在京港人对国家有信心。团队经过深度休整后，等疫情过去完全复工时，战斗力和魄力肯定非常充足。

香港导演叶逊谦与自己戏剧工作室的10来名成员分散在北京、上海、香港三地，近来基本在线上办公。考虑到很多孩子宅家无聊，叶逊谦与丹麦文化机构发起“安徒生奖励计划”，启发孩子在线创作，目前已收到200多件作品。工作室眼下还带领孩子参与在线戏剧和写作课，酝酿即将在京出版的儿童戏剧教育指南。“闭关也很有生产力。”叶逊谦告诉记者。

对长期发展有信心

中国香港（地区）商会会长萧惠君对记者说，中国香港（地区）商会积极发挥桥梁作用，近来协助开展在京港企情况和需求调查，将北京市政府关于防疫和复工复产的政策信息传递给会员企业，会员企业也正积极复工复产。

据统计，截至去年底，港澳累计在京设立外商投资企业16913个，累计实际投资941.2亿美元，占北京全部实际利用外资55.6%。疫情之下，不少在京港澳企业虽生产经营面临暂时困难，依然对北京乃至内地经济长期发展充满信心。

东亚银行（中国）北京分行早于2月10日逐步恢复营业。东亚银行（中国）华北区区长陈智仁说，相信疫情终将过去，我们对在北京发展很有信心，将继续以优质高效的金融服务，助力疫情防控，支持首都实体经济发展。

北京侨乐房地产管理服务有限公司是港资企业，公司总经理卫树景向记者介绍，公司管理的京广中心办公楼于2月3日复工，目前入驻的60余家企业已有37家复工。公司目前每天严格进行消毒测温等防疫措施，还配合CBD管委会对复工企业开展防疫指导，建立员工台账，掌握员工离返京情况，确保入驻企业复工安全。

北京京港地铁有限公司负责运营管理北京地铁4条线路。京港地铁总经理邵信明说，京港地铁将进一步按照政府的总体部署，积极采取各种有效措施，做好复产复工客流回升后的疫情防控，持续提供安全、健康、优质的出行服务，不断为北京城市发展做出更大贡献。

各尽其能齐战“疫”

为助力抗疫，在京港澳同胞各尽其能，通过多种渠道筹措防护物资。香港专业人士（北京）协会积极在国外寻找货源，面对物流运输等限制，协会理事和成员全力以赴，终于将一批N95口罩从国外空运回国。在口罩到达首都机场的深夜，王柏荣亲自前往机场取货，随即分发给在京港人，并捐赠给北京一线防疫部门。

林智祥从新闻里了解到，有武汉医院采用机器人实施无接触救护。他向所在企业协调出3台运输机器人，捐赠给北京抗疫一线使用，帮助将食物、生活用品等直接送进病房，减少医务人员和病人接触的机会。林智祥眼下还与合作厂家商议，研发制造可用于监控测温的机器人。

据萧惠君介绍，商会会员企业踊跃捐款捐物支援内地，她也专门在香港采购上千个口罩和消毒液，并亲自带回北京，送给有需要的人。“港人齐心协力，共同抗疫，期盼疫情早日过去。”萧惠君说，虽然疫情期间港人港企面临不同的困难，但相信疫情过后，在国家各类政策的帮扶下，港企能够走回正轨，更好地继续在京发展。

来自澳门的郑毅庭说，最近大家的生活都有不方便，但我们是在保护家园、守护我们的城市，相信一定会取得胜利！来自澳门的罗彩燕认为，疫情面前，我们是命运共同体，也是责任共同体，艰难时刻必须携手共渡。

冯国佑说，时至今日，在京港澳同胞依然在行动，大家都在尽自己所能，想为国家抗疫贡献自己的力量。“我们相信国家应对疫情的能力，对国家充满信心，对北京充满信心。”

(责编：杨曦、庄红韬)