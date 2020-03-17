发改委：经济运行必将回归常态 实现国民经济目标有支撑

人民网北京3月17日电 （记者罗知之）国家发改委今日召开3月份例行新闻发布会，国家发改委综合司副司长李慧在发布会上表示，疫情的冲击是暂时性的、阶段性的，随着疫情防控的成效日渐显现，一系列已经出台的阶段性应急政策措施逐步落地，后续还将适时推动出台一系列对冲政策，企业活力和市场潜力将进一步激发，我国经济运行必将回归常态，实现国民经济和社会发展目标任务具有很多支撑。

李慧指出，从目前情况来看，疫情对我国经济运行带来了明显影响，供需两端均受到了较大冲击，一些行业企业特别是中小微企业生产经营面临很多困难，前两个月主要经济数据都出现了明显回落。但是我国经济运行必将回归常态，实现国民经济和社会发展目标任务具有很多支撑，主要表现在五个方面：

首先，14亿人口生活有保障。民生是发展的起点和归宿，近两个月来，尽管经济运行受到疫情较大冲击，但全国人民生活必需品、医疗物资、电气水热等基本供应都得到有力有效的保障，食品、药品、基础工业品、基本公共服务等关系国计民生的重点行业有序运转，经济社会大局保持稳定。这表明我们在保障民生上经受住了一次大考。

第二，大国经济有韧性。作为世界第二大经济体，疫情对经济的短期冲击我们是可以承受的，特别是我国拥有雄厚的物资技术基础和超大规模市场优势，为应对疫情影响提供了有力的支撑。短时间内我国各种应急物资的生产能力得到了有效发挥并迅速扩张，及时满足了快速攀升的防控需求和大量集中的生活需求，这也充分体现出了我国经济具有的强大供给能力、适应能力和修复能力。

第三，复产达产在推进。目前来看，规模以上工业企业的复工率提高还是比较快的，在大中型企业的带动之下，大量小微企业的复工复产也在加快推进。

第四，经济运行现亮点。虽然疫情对经济运行带来了比较大的冲击，但是一些行业企业特别是新业态、新模式和新产品出现了逆势成长，呈现出不少亮点，比如说网购快递、生鲜电商、在线教育、远程问诊、远程办公等新兴服务需求快速扩张。实物商品网上零售额同比增长3%，占社会消费品零售总额的比重提高了5个百分点，信息服务业生产指数增长了3.8%，智能手表、智能手环的产量分别增长了119.7%、45.1%。

第五，应急政策见成效。这段时间以来，各地各部门根据形势需要紧锣密鼓地出台了多项有力有效的对冲政策。比如不久前出台实施的总计超过1万亿元的减税降费政策，促进消费提质扩容的19条措施以及昨天开始实施的定向降准等。随着这些政策措施的落地见效，相信将会不断缓解经济运行特别是中小微企业面临的困难。

”与此同时，在一系列应对措施的作用下，我国疫情扩散势头已经得到基本遏制，防控形势逐步向好，这为经济尽早恢复正常运行提供了有力支撑。从目前调研了解的情况来看，企业家信心也正在逐步回稳，国际上对我国经济发展也充满信心，国际货币基金组织总裁日前表示，在中国政府各项有效措施的作用下，中国经济将在二季度恢复正常。“李慧说。

李慧介绍，下一步，国家发改委将会同有关部门，在加强疫情防控的同时，有序恢复正常生产生活秩序，强化“六稳”举措，注重长短结合、精准施策，顺势而为，充分释放我国发展的巨大潜力和强大动能，重点做好五个方面的工作：

一是有序推动复产达产，根据疫情分区分级推进复工复产，使人流、物流、资金流有序转动起来，保持产业链总体稳定，畅通经济社会循环。

二是抓好各项援企政策落地见效，加大对重点行业和中小企业帮扶力度，全面强化稳就业举措，落实好减税降费、定向降准和稳岗补贴等各项政策，努力保障已复工和准备复工企业日常防护物资需求。

三是积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，特别是要以更大力度、更加精准地补齐疫情防控暴露出的短板弱项，为经济社会的持续健康发展打下良好基础。

四是努力稳定外贸外资，保障外贸产业链、供应链畅通运转，用足用好出口退税、出口信用保险等稳外贸政策工具，抓好重大外资项目落地。

五是着力释放发展潜力，更加注重用好改革开放关键一招，加快体制机制改革步伐，持续优化营商环境，进一步扩大对外开放，充分激发市场主体的活力、动力和潜力。

“这段时间，美欧等主要经济体对宏观政策做了大幅调整，各方面都很关注。中国拥有的政策工具依然充足，我们将密切监测经济运行态势，根据形势发展需要，适时推动相关储备政策出台实施，加大政策对冲力度，力争将疫情的影响降到最低，完成好全面建成小康社会目标任务。”李慧强调。

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