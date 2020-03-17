发改委：预计全年物价走势将呈前高后低态势

人民网北京3月17日电 （记者罗知之）国家发改委今日召开3月份例行新闻发布会，国家发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗在发布会上表示，随着新冠肺炎疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，产能进一步释放，物价涨幅有望回落。预计全年物价走势将呈前高后低的态势，不存在全面上涨的基础。
彭绍宗指出，2月份CPI上涨主要是由猪肉和蔬菜拉动，物价运行的结构特征十分明显。“从统计数据看，当月的猪肉价格上涨了9.3%，蔬菜9.5%，二者对CPI环比涨幅拉动的比例合计达到了92%。其中蔬菜主要是受新冠肺炎疫情影响，产销受阻，一度出现出村进城‘两头难’，导致春节过后，蔬菜价格一反常态，不降返升，拉涨CPI。但是，剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1%，仍处在温和区间。从总体上看，全社会供给充足，物价总水平平稳运行的态势并没有改变。”
彭绍宗表示，工业生产价格总体保持平稳运行态势。2月份PPI同比小幅下降0.4%，部分大宗商品价格有所下降，但少数小品种比如生产口罩的熔喷布、测温枪的热传感器等，因为需求快速增长，而出现了价格上涨。也有一些中间产品，因为前一段时间相关企业复工复产还比较慢，供需衔接不太畅通，导致供应不足，出现短时间涨价。
“目前，随着疫情防控形势的好转，一些医疗物资需求的高点已经过去，物流运输更加畅通，企业加快复工复产，有关部门严肃查处哄抬物价、借机炒作、牟取暴利等违法违规行为，市场供应形势明显好转，价格趋向平稳。”彭绍宗强调。
猪肉价格对CPI的影响较大，同时对百姓的生活也影响比较大，谈及近期猪肉价格变化的最新情况，彭绍宗说：“发改委监测的36个大中城市，超市、集贸市场的精瘦肉零售价格近一个月连续每天回落，到3月16日已降至每斤32.4元，比2月17日的近期高点34.63元下降了2元多。一些价格相对较高的城市，近一段时间明显回落，比如深圳的猪肉价格一度高达每斤49元，广州也到了42元，目前两市的猪肉价格均已经下降到38元以下。主要是通过采取增加政府储备的冻猪肉的投放等措施加强了调控。特别是生猪产能在不断恢复，将为猪肉价格企稳回落提供有力保障。”
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