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唱民歌、榨果汁、现场做菜……县长直播带货超千万元

2020年03月17日19:51  来源：新华网
 
原标题：唱民歌、榨果汁、现场做菜……县长直播带货超千万元

　　“一个猕猴桃，三日不绝香呐”、“中国枸杞看宁夏，高端枸杞看同心”……近日，陕西周至县、宁夏同心县、吉林靖宇县、陕西宜川县、黑龙江虎林市和重庆石柱县的6位书记、县长，走进“战疫助农”抖音直播间，向网友们推荐当地特色农产品。几场直播累计销售农产品95万斤，成交额超1000万元。

　　“宁夏有‘五宝’，同心就有三个，枸杞是其中之一。我们的枸杞是有机种植，安全，品质优。一天两袋，不上火。”在国家级贫困县宁夏同心的直播间里，副县长康峰向网友推荐道。

　　据他介绍，受疫情影响，同心县包括枸杞在内的很多农产品，都出现了外销难题。此次是他第一次尝试抖音直播，希望能通过这种方式，帮助家乡的农产品找到销路，打好脱贫攻坚战。

　　“战疫助农”县长直播旨在通过组织各地书记、县长，以直播售卖当地特色农产品的方式，解决因疫情出现的农货销路受阻问题。

　　同心县副县长康峰（左二）、周至县副县长王硕（右一）在直播间

　　直播间里，县长们为了带货各显神通。宜川县委书记左怀理现场做起了苹果沙拉、榨苹果汁，不仅带大家观看当地苹果种植环境，还把镜头对准了壶口瀑布、壶口斗鼓等特色文旅；重庆市石柱县，农业特色产业发展中心主任王小军，现场煮起了饺子，搭配当地特产红油辣酱，化身美食博主进行“吃播”。

　　“一枚周至果，一切分两半，挖一勺酸甜味美，挖两勺甘醇可口，挖三勺唇齿留香，挖四勺余味悠长。”直播时，陕西周至县副县长王硕一边切着猕猴桃，一边念当地顺口溜。短短3小时，就卖出了49万斤猕猴桃，销售额超220万元。

　　据悉，此前字节跳动扶贫曾通过“110”网络扶贫创新活动，为同心县和周至县开展培训，帮助当地用新媒体向外界推广特色农产品。“直播可以让广大消费者，更加直观地感受猕猴桃品质，能有效帮农民增收。”王硕表示。

　　此外，县长们还与6位美食创作者进行了连播互动，共同助力农产品销售。网友们纷纷留言，“真香，流口水了，下单了”、“支持助农活动”、“看到自己的家乡在直播，点赞”。

　　2月下旬以来，“战疫助农”已经组织了16位书记、县长和多位平台创作者，通过直播帮助各地销售农产品55万件，销售额超2100万元。此外，还通过供需信息对接，促成企业线下采购、线上农产品售卖，累计帮助各地农货销售超过1.83亿元。

(责编：冯粒、曹昆)
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