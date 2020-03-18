中国经济运行必将回归常态（锐财经·一手抓防疫  一手促发展(28)）

近来，河北省秦皇岛经济技术开发区在做好疫情防控工作的前提下，引导企业有序复工复产。截至3月12日，该区144家规模以上企业全部复工复产。图为秦皇岛经济技术开发区一家机电设备生产企业的工人在生产线上工作。

新华社记者 杨世尧摄

3月17日上午，国家发改委召开3月份例行新闻发布会，国家发改委相关负责人就疫情对宏观经济影响、投资、消费、就业、产业链转移、物价等热点问题作出回应。据介绍，在一系列应对措施的作用下，新冠肺炎疫情在中国的扩散势头已经得到基本遏制，防控形势逐步向好，这为经济尽早恢复正常运行提供了有力支撑。从国家发改委调研了解的情况来看，企业家信心正在逐步回稳，国际上对中国经济发展也充满信心。

复工复产加快推进

国家发改委新闻发言人孟玮表示，按照党中央、国务院决策部署，有关部门完善政策措施，推动各地方各行业分区分级、精准有序复工复产，取得了明显进展。

“全国规模以上工业企业复工率提高较快，除湖北等个别省份外，全国其他省（区、市）复工率均已超过90%，其中浙江、江苏、上海、山东、广西、重庆等已接近100%。从电网企业监测的用电情况看，目前有色金属行业用电量已达到去年正常水平，医药、化工、电子行业用电量已恢复到正常水平的九成以上，钢铁、机械、纺织行业用电量恢复到正常水平的八成以上。铁路装车数已恢复到正常水平，民航、港口、水运均正常运营。”孟玮说。

与此同时，事关国计民生的基础型项目也加速上路。据介绍，投资项目审批方面，今年前2个月，国家发改委共审批核准固定资产投资项目19个，总投资1853亿元，主要集中在交通、高新技术等行业。比如，新建西宁至成都铁路对于构建西北至西南地区快捷通道，加强兰西城市群和成渝城市群联系，促进沿线地区脱贫攻坚和经济社会发展具有积极作用；再如，深圳机场三跑道扩建工程将更好适应珠江三角洲地区航空量增长需要，对推进国际航空枢纽和粤港澳大湾区世界级机场群建设有重要意义。

充分挖潜释放动能

针对疫情对今年经济增长造成的影响，国家发改委综合司副司长李慧表示，供需两端均受到了较大冲击，一些行业企业特别是中小微企业生产经营面临很多困难。李慧强调，疫情的冲击是暂时性、阶段性的。随着疫情防控的成效日渐显现，一系列已经出台的阶段性应急政策措施逐步落地，特别是后续还将适时推动出台一系列对冲政策，企业活力和市场潜力将进一步激发，中国经济运行必将回归常态。

“作为世界第二大经济体，疫情对经济的短期冲击是可以承受的，特别是我国拥有雄厚的物资技术基础和超大规模市场优势，为应对疫情影响提供了有力的支撑。”李慧举例说，比如短时间内各种应急物资的生产能力迅速扩张，充分体现出了中国经济具有的强大供给能力、适应能力和修复能力；再如网购快递、生鲜电商、在线教育、远程问诊、远程办公等新兴服务需求快速扩张，一些新业态、新模式和新产品出现了逆势成长。

为充分释放中国经济发展的巨大潜力和强大动能，下一步国家发改委等部门将重点做好五个方面的工作：一是有序推动复产达产，使人流、物流、资金流有序转动起来，保持产业链总体稳定，畅通经济社会循环；二是抓好各项援企政策落地见效，加大对重点行业和中小企业帮扶力度，全面强化稳就业举措，落实好减税降费、定向降准和稳岗补贴等各项政策；三是积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，补齐疫情防控暴露出的短板弱项，为经济社会的持续健康发展打下良好基础；四是努力稳定外贸外资，保障外贸产业链、供应链畅通运转，抓好重大外资项目落地；五是着力释放发展潜力，加快体制机制改革步伐，持续优化营商环境，充分激发市场主体的活力、动力和潜力。

全力稳就业保民生

国家发改委就业司副司长常铁威表示，疫情对就业的影响正在显现，受影响较大的，从行业上看主要是消费类为主的生活服务业，从市场主体上看主要是中小微企业和个体工商户，从重点群体上看主要是高校毕业生和农民工。“解决就业问题，根本上还要靠发展，我们要进一步加强宏观调控，保持经济运行在合理区间，加力稳住就业的基本盘。同时，积极发展新业态、新模式、新产业，开辟更多的就业岗位。”

目前，有关部门正在采取一系列有效措施稳就业，如：全力破除企业复工复产的梗阻，避免过度管控；落细落实援企稳岗政策，提高企业和劳动者的获得感；对就业困难人员群体，通过就业援助、社会救助等做好兜底保障。

国家发改委价格司一级巡视员彭绍宗说，随着疫情防控形势的好转，企业加快复工复产，市场供应形势明显好转，价格趋向平稳。

交通银行金融研究中心发布的最新报告显示，尽管中国经济受到疫情影响，但随着复工复产加速以及一系列逆周期调节政策效应逐步显现，中国经济有望率先恢复，中国对世界经济增长的贡献度将进一步提升。

(责编：杨光宇、曹昆)