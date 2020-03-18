近来，湖北省荆州市采取分区分类施策，有序恢复农业生产。政府积极组织农资企业供应农资，由村组以“点对点、无接触”方式配送到农户手中。目前，全市农资经销企业已足额储备农民春耕所需的种子、农药和化肥。图为工作人员在荆州市一处定点农资市场装运春耕物资。

黄志刚摄（人民视觉）