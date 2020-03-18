经济根基稳固支撑人民币中长期企稳

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，3月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元兑人民币7.0094元，较前一交易日下调76个基点。受新冠肺炎疫情影响，人民币汇率自2月初开始出现贬值，随后总体呈现双向波动。3月之后，受疫情在全球扩散、美元指数快速回落影响，人民币汇率出现一定程度升值。最近一段时期，金融市场恐慌情绪加剧，部分新兴市场国家货币出现不同程度贬值，人民币也有所下行。

近期人民币汇率的波动，一定程度上受到了疫情加速蔓延的影响。市场的恐慌、避险需求的上升会放大跨境资金流动的波动性，也对汇率产生影响。不过，短期波动不改人民币中长期企稳态势，人民币汇率仍有多个积极支撑因素。

首先，短期来看，人民币资产在全球范围内仍具备较强吸引力。美国联邦储备委员会3月15日宣布，将联邦基金利率目标区间下调1个百分点到0%至0.25%之间，并启动7000亿美元量化宽松计划。这是美联储自1月会议以来，第二次在两次会议期间采取紧急降息举措。美联储降息后，多国央行也紧随其后，新一轮全球货币宽松潮起。全球资产收益率下降，中美利差再次扩大。与此同时，美国疫情加速扩散也影响了美元避险功能的发挥，美元指数不再持续上升。与之相对照，配置人民币资产的重要性更加凸显。

其次，我国金融领域对外开放进程进一步加快，境外投资者投资我国更为便利，长期来看，资本流入将为人民币汇率提供支撑。近年来，我国金融领域开放提速明显，银行、保险等金融机构外资持股比例限制相继放开，QFII和RQFII制度不断简化准入管理和扩大投资范围，今年更多开放举措还将落地——取消证券公司、基金管理公司、期货公司外资股比限制的时点将由原定的2021年提前到今年，配合金融开放的资金汇兑、跨境资金转移等外汇管理政策也将进一步完善。由此可见，疫情并未影响我国金融开放进程，金融开放的制度红利仍在持续释放，更多长期资本将加大在中国布局的力度。值得注意的是，国际债券指数供应商已先后将中国债券纳入其主要指数，中国国债也已正式纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数。这体现了国际投资者对中国市场的认可，无疑也将为中国市场带来更多的资金流入。

最后，从经济基本面来看，尽管受到疫情冲击，经济短期内面临一定下行压力，但是我国经济长期向好的基本面未变，成为支撑人民币汇率稳定的重要根基。当前，我国疫情防控更为有力，国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序正在加快恢复。与此同时，为了进一步稳经济，我国宏观政策逆周期调节力度正在加大，积极的财政政策更加积极有为，稳健的货币政策更加灵活适度。在政策助推下，中国经济复苏态势逐步显现，有利于人民币汇率长期企稳。

人民币汇率形成机制近年来逐步完善，汇率弹性不断增强，尤其自去年人民币破“7”之后，人民币汇率并未单边“一泻千里”大幅贬值，这既是市场机制和参与者不断成熟的见证，也是人民币自我稳定能力的体现。整体来看，疫情背景下，金融市场的波动在所难免，人民币双边波动的态势也会更为明显，但人民币短期的波动不改其长期稳定的基础。

(责编：杨曦、庄红韬)