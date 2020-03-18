发改委：适时推动出台储备政策 加大对冲力度

3月17日，在国家发展改革委发布会上，国家发展改革委综合司副司长李慧表示，下一步，在加强疫情防控的同时，有序恢复正常生产生活秩序，强化“六稳”举措，注重长短结合、精准施策，顺势而为，充分释放我国发展的巨大潜力和强大动能。“我国拥有的政策工具依然充足，我们将密切监测经济运行态势，根据形势发展需要，适时推动相关储备政策出台实施，加大政策对冲力度，力争将疫情的影响降到最低，完成好全面建成小康社会目标任务。”
李慧表示，下一步将重点做好五个方面的工作：一是有序推动复产达产，根据疫情分区分级推进复工复产，使人流、物流、资金流有序转动起来，保持产业链总体稳定，畅通经济社会循环。二是抓好各项援企政策落地见效，加大对重点行业和中小企业帮扶力度，全面强化稳就业举措，落实好减税降费、定向降准和稳岗补贴等各项政策，努力保障已复工和准备复工企业日常防护物资需求。三是积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，特别是要以更大力度、更加精准地补齐疫情防控暴露出的短板弱项，为经济社会的持续健康发展打下良好基础。四是努力稳定外贸外资，保障外贸产业链、供应链畅通运转，用足用好出口退税、出口信用保险等稳外贸政策工具，抓好重大外资项目落地。五是着力释放发展潜力，更加注重用好改革开放关键一招，加快体制机制改革步伐，持续优化营商环境，进一步扩大对外开放，充分激发市场主体的活力、动力和潜力。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】