发改委：适时推动出台储备政策 加大对冲力度

3月17日，在国家发展改革委发布会上，国家发展改革委综合司副司长李慧表示，下一步，在加强疫情防控的同时，有序恢复正常生产生活秩序，强化“六稳”举措，注重长短结合、精准施策，顺势而为，充分释放我国发展的巨大潜力和强大动能。“我国拥有的政策工具依然充足，我们将密切监测经济运行态势，根据形势发展需要，适时推动相关储备政策出台实施，加大政策对冲力度，力争将疫情的影响降到最低，完成好全面建成小康社会目标任务。”

李慧表示，下一步将重点做好五个方面的工作：一是有序推动复产达产，根据疫情分区分级推进复工复产，使人流、物流、资金流有序转动起来，保持产业链总体稳定，畅通经济社会循环。二是抓好各项援企政策落地见效，加大对重点行业和中小企业帮扶力度，全面强化稳就业举措，落实好减税降费、定向降准和稳岗补贴等各项政策，努力保障已复工和准备复工企业日常防护物资需求。三是积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，特别是要以更大力度、更加精准地补齐疫情防控暴露出的短板弱项，为经济社会的持续健康发展打下良好基础。四是努力稳定外贸外资，保障外贸产业链、供应链畅通运转，用足用好出口退税、出口信用保险等稳外贸政策工具，抓好重大外资项目落地。五是着力释放发展潜力，更加注重用好改革开放关键一招，加快体制机制改革步伐，持续优化营商环境，进一步扩大对外开放，充分激发市场主体的活力、动力和潜力。

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