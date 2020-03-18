原标题：国家发改委：全力保障吃穿用基本消费

国家发展改革委就业收入分配和消费司司长哈增友18日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，短期看疫情对消费冲击较大，但综合看总体可控，随着生产生活秩序逐步恢复，冻结的消费需求会很快释放。疫情产生的新型消费和升级消费很快会培育壮大。下一步将全力保障吃穿用基本消费，培育壮大新型消费、升级消费，重振文旅和餐饮消费，扩容提质养老、托育等服务消费，全面推广健康消费，着力释放三四线城市和农村市场消费潜力。（记者李延霞 安蓓）

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